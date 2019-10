Strømsgodset hadde ballen mest, men det var Mjøndalen som skapte de få sjansene som var. Bruntrøyene tok også ledelsen, men Lars-Jørgen Salvesen scoring etter 67 minuttet sørget for at det i hvert fall ikke ble to tap for lillebror i år.

– Selv om vi ikke skaper så mye i dag får vi reduseringen ganske tidlig, og har en halvtime på oss til å score det målet som gir oss tre poeng. Det klarer vi ikke, så det føles litt som det er to poeng tapt, men samtidig er det også viktig for oss at vi holder Mjøndalen bak oss på tabellen, og stjeler vi to poeng fra dem også, forteller Lars-Jørgen Salvesen til Dagsavisen Fremtiden.

Skuffet over angrepsspillet

Angriperen hadde ikke en spesielt god kamp før han dukket opp og scoret. Touchen satt ikke, han fikk ikke kombinert med sine medspillere, og i det hele tatt slet Godset kraftig i det angripende spillet.

– Offensivt var det ikke sprekt fra oss i dag. Moses (Mawa) hadde vel to skudd i første omgang og jeg hadde ett jeg burde fått mer kraft i, og vi burde klart å skape flere sjanser siden vi hadde ballen såpass mye. Der har vi en del å jobbe med gjennom landslagspausen. Nå synes jeg heller ikke Mjøndalen skapte så mye, så vi skulle gjerne tatt med oss alle poengene her, sier Salvesen.

For Salvesens danske sjef, Henrik Pedersen, var det en todelt kamp. Han var fornøyd med at laget hadde ballen mye, og at Godset sto godt i mot i forsvar, men skuffet over hva spillerne faktisk gjorde med ballen.

– Når vi har ballen såpass mye som det vi har er det skuffende at vi ikke klarer å skape flere sjanser enn det vi gjør. Jeg savner litt at vi tar det ekstra løpet inn i boksen, og at vi virkelig kriger oss til flere sjanser, forteller Pedersen.

– Landslagspausen er en fordel for oss

Strømsgodset-sjefen sier at de prøvde å vinne kampen helt til slutt, og at de gjorde bytter for å prøve å vippe kampen i deres favør.

– På slutten spilte vi for direkte, og fikk ikke god nok vinkel på oppsillene våre. Vi prøvde, og skulle gjerne hatt med oss alle tre poengene her, men ser vi det store bildet er fire poeng på de to siste en fremgang. Det blir tydeligere og tydeligere hva vi trenger å forberede på kort sikt for å overleve, sier Pedersen.

Det er Salvesen enig i, og spissen mener derfor den internasjonale pausen er en klar fordel for Strømsgodset.

– Vi har mange nye spillere og et spill som må sette seg, det ser vi i dag også da vi ikke skaper altfor mye. Derfor kan det være en fordel for oss at vi nå får nesten to uker til neste kamp på grunn av landslagspausen til å trene på de relasjonene, så det vil jeg si er en fordel for oss i nedryksstriden, sier Salvesen.

