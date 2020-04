Se oversikten over det kirkene tilbyr nederst i saken

Påskehøytiden har alltid stått i musikkens tegn i Bragernes kirke, og nå blir det både korøvelser, konserter og gudstjenester på nettet, på grunn av koronakrisa.

– Denne påsken blir det kor og musikk i en litt en magrere utgave, vi kan jo ikke være store kor nå, sier kantor i Bragernes kirke Jørn Fevang og fortsetter:

– Opprinnelig skulle Bragernes Solistensemble synge gudstjenesten langfredag. Det vi nå legger ut på nett er fjorårets gudstjeneste med det samme koret, men med nye innspillinger av tekstene som leses. Noe av fjorårets musikk legges i tillegg ut som konsert, sier han.

Vil savne livemusikken

Fevang er primus motor for de mange korene i kirken. Sammen med kona Beate Strømme Fevang holder han i gang øvelser, oppsetninger og konserter i stor skala. Akkurat nå for tida blir det litt annerledes.

– Vi har hatt noen korøvelser på nett, med noen få av gangen, forteller Fevang og fortsetter;

– Det funker på et vis, men det er ikke så godt å få sunget sammen, på grunn av tidsforskjellene på nettet, så vi savner hele korlivet.

– Er det sånn at musikk betyr ekstra mye for folk i påsken?

– Ja, det sitter i folkedypet, tror jeg. Musikken skaper gjenkjennelse og forventning. Påsken er jo kirkens viktigste høytid, med et stort spenn i dagene. Alle de store komponistene har laget musikk til påskehøytiden, og det finnes så mye å øse av, sier han.

– Hva kommer du til å savne mest denne påsken?

– Dette blir min første fripåske, uten å gjøre musikk live, siden jeg var 15 år, og nå er jeg 60. Det kommer til å bli et savn, understreker Fevang, som likevel er glad for at de kan nå ut til folk digitalt.

Dette tilbyr de ulike kirkene

Listen er basert på Facebook sidene til de forskjellige kirkene.

Bragernes kirke:

Skjærtorsdag kl. 19. 00: Skjærtorsdagsgudstjeneste med solist Sakarias F. Tranvåg, kateket Sol T. Vråle, kantor Beate Strømme Fevang og sogneprest Lars Skagestad.

Langfredag kl. 14.30: Orgelmeditasjon på nett med kantor Anders E. Dahl.

Langfredag kl. 15.00: Pasjonsgudstjeneste med Bragernes kirkes solistensemble, dirigent Jørn Fevang, diakon Edel M. Gervin, kantor Beate Strømme Fevang, prost Kjell Ivar Berger og kapellan Per Erik K. Brodal.

Langfredag kl. 17.00: Improperia Salvatoris Nostri. «Herrens bebreidelser». Musikk: T.H.F. Kverno. Bragernes kirkes solistensemble med dirigent Jørn Fevang.

Påskeaften 11. april kl. 23.00: Påskenatt med tenning av påskelyset (livestream på nett)

diakon Edel M. Gervin, kantor Jørn Fevang, kapellan Per Erik K. Brodal og sogneprest Lars Skagestad.

Påskedag kl. 11.00: Påskegudstjeneste med sangerne Sakarias F. Tranvåg, Hannah A. Pold og Sunniva Fevang, trompetist Magnus Aa. Oseth, organist Jon Martin Høie, kantorene Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang, kapellan Per Erik K. Brodal og sogneprest Lars Skagestad.

2. påskedag 13. april kl. 11.00: Påskegudstjeneste med solist Ingeborg Soot, kantor Anders E. Dahl og sogneprest Lars Skagestad.

Frogner kirke, Lier:

Menighetene i Frogner, Tranby, Sjåstad og Sylling har gått sammen om å spille inn gudstjenester på video denne påsken.

Innspillingene er gjort i Frogner kirke, hvor prestene Ragnar Petersson, Ole Johan Stokstad og Eli Flåten medvirker. Kantor Bina Karpisova spiller på flygel og orgel.

Gudstjenestene kan sees på YouTube palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag fra kl. 07.00. De blir liggende der, så man kan se de når det passer.

Strømsgodset kirke:

Skriver på sine Facebooksider at de kommer til å legge ut et klipp til hver av høytidsdagene i påsken.

Skoger kirke:

Skoger og Konnerud, Horten og Svelvik menigheter har laga påskekirke for barn! Hver høytidsdag i påsken kommer det en film med en del av påskefortellingen og en aktivitet dere

Fjell kirke:

Hver dag på Facebook legges ut «Dagens fra Fjell» hvor en person har noe på hjertet eller en hilsen som deles.

Kirken legger også ut musikk og andre snutter som passer til påsken. Korte gudstjenester for påskedagene legges ut på facebooksiden.

Barn og unge i kirken Drammen sør:

Legger ut påskefortellinger og aktiviteter for barn.

De fleste kirker i Drammen prosti legger ut snutter og hendelser i påskedagene på sine facebooksider.