Sist onsdag møttes Yousuf Gilani og leder for Stopp islamiseringen av Norge (Sian), Lars Thorsen, igjen i Drammen. SV-politiker Nazir Gondal, Hatice Lük, leder for Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge, Sian-nestleder Ellen Brynjulfsen og Sian-medlem Anna Fanny Bråten var også tilstede. Under møtet ble partene ifølge Gilani enige om en dato for det planlagte dialogmøtet, som nå har fått temaet: Islam i Norge – kan broer bygges?

– Det var et fint møte, med gode samtaler. Vi ble altså enige om å ha dialogmøtet på selveste FN-dagen, lørdag 24. oktober. Møtet blir i Drammen, fra klokken tre til klokken fem på ettermiddagen, men vi har ikke spikret lokalet helt enda, sier Gilani.

Har funnet ordstyrer

Gilani forteller at dialogmøtet etter planen vil starte med innlegg og spørsmål fra begge parter. Det skal også åpnes for spørsmål fra publikum. I tillegg er det blitt valgt en ordstyrer; Lars Petter Soltvedt, som er førsteamanuensis ved USN, campus Drammen.

– Soltvedt har takket ja til å lede møtet, og det er vi veldig glade for. Han var med på å etablere etter- og videreutdanning i faget menneskerettigheter, kulturforståelse og konflikthåndtering på høgskolen, så han er nok den rette til å føre denne dialogen, sier Gilani.

Lars Petter Soltvedt bekrefter at han takket ja til å være ordstyrer for dette dialogmøtet.

– Jeg tilrettelegger gjerne for dialog – vi bør kunne begynne å snakke sammen, heller enn å utøve voldelig atferd, sier førsteamanuensisen, som refererer til motdemonstrasjonene i Bergen og Oslo som oppstod i forbindelse med Sian-demonstrasjoner.

Soltvedt forteller videre at han er åpen for positive samtaler under det kommende dialogmøtet.

– Jeg forventer at partene kan få snakke ut, og kanskje få et mediereferat i etterkant som kan bidra til at man ser hverandre på en mer respektfull måte.

Bindende påmelding

Sikkerhetsrammene rundt dialogmøtet ble også diskutert under onsdagens møte, ifølge Gilani. Han forteller at det vil være bindende påmelding for opptil 80 personer via en app, slik at man har oversikt over hvem som er til stede under dialogmøtet. Dermed er han ikke bekymret for at situasjoner som oppstod i Oslo og Bergen i forbindelse med Sian-demonstrasjoner og motdemonstrasjoner vil utarte seg under dette dialogmøtet.

– Her skal det være ryddige former. Og så er jo dette et dialogmøte, og ikke en demonstrasjon. Det ligger derfor ikke til rette for slike motdemonstrasjoner som kommer ut av kontroll, sier Gilani, som også har informert politiet om det kommende møtet.

– Hensikten er ikke å provosere

Gilani forteller også at hensikten med dialogmøtet ikke vil bli at de forskjellige partene skal provosere hverandre, men å prøve å forstå hverandre.

– Vi forventer ikke at vi skal kunne få Sian til å bli noe mer glade i islam. Det vi vil, er å få frem mer kunnskap om islam gjennom en dialog, sier Gilani og fortsetter:

– Vi vet hva vi går til her, og vi vet at fallhøyden er stor. Likevel, vi har med oss så mange gode krefter i forumet og arbeidsgruppa, at vi har stor tro på at dette skal kunne lykkes, og bidra til å skape et varmere, mer flerkulturelt samfunn, hvor man har en bedre forståelse for- og mer kunnskap om hverandre.

Sender inn forhåndsspørsmål

Gilani er klar på at Sian skal kunne kritisere islam så mye de vil, også etter dette dialogmøtet. Han ønsker derimot at de vil gjøre det med «mer riktige argumenter».

– Islam, slik Sian fremstiller det, stemmer ikke overens med islam slik jeg kjenner den. Derfor har vi åpnet for at begge parter kan sende inn spørsmål i forkant av dialogmøtet, som så vil bli besvart.

Spørsmålene om islam som Sian kommer til å sende, vil ifølge Gilani bli besvart i samarbeid med teologer, som vil kvalitetssikre både spørsmålene og svarene.

– Vi kommer også til å sende inn spørsmål på forhånd, blant annet angående hva Sian skriver på sosiale medier og hva som har blitt sagt av dem i det siste.

Sian-leder Lars Thorsen forteller at han skal sende inn noen vers fra koroanen som han opplever som problematiske før møtet.

– Så skal vel en teolog forklare hvorfor de ikke er problematiske. Det jeg ser som vesentlig, er at vi skal kunne belyse temaet vi har, argumentere mot hverandre, og opplyse publikum.

Videre bekrefter Thorsen at det er enighet mellom partene når det kommer til møtets dato og rammer.