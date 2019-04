Gikk amok og raserte ekskjærestens leilighet

En 32 år gammel mann er i Drammen tingrett dømt til fem måneders ubetinget fengsel etter å ha gått amok da han fant ut at ekskjæresten hans hadde en annen mann på besøk. Ifølge tiltalen skal han ha utført omfattende skadeverk på sin ekskjærestes leilighet «ved at han blant annet hadde tettet flere avløp med klær og skrudd på vannkraner slik at vann fløt utover gulvet, tagget på vegger, skåret i vegger med skarp gjenstand, stukket hull i sofaputer, kastet blomsterjord ut over gulv og i fornærmedes seng, revet/klippet opp klær, revet avkjøkkenskap, ripet opp TV skjerm, kuttet av diverse kabler og tilgriset vegger, tak, gulv og sofa med ukjent materiale.»

Dommen fra Drammen tingrett slår fast at 32-åringen som er bosatt i Drammen slo sin ekskjæreste slik at hun fikk et blått øye, og at han angrep mannen som var på besøk hos ekskjæresten og slo ham gjentatte ganger slik at han fikk brudd i nesa. Dette skal ha skjedd i forbindelse med at 32-åringen kom ubedt inn i leiligheten til sin ekskjæreste 12. juni i fjor. Og ikke nok med at han utsatte ekskjæresten og mannen som var på besøk for vold: i ettertid ble det også sendt meldinger til mannens arbeidsgiver om at han var stoffmisbruker og pedofil. Retten kommer fram til at det er sannsynlig at den 32 år gamle tiltalte står bak.

Mannen er også dømt for å ha oppbevart 2,8 gram hasj i klesskapet hjemme i leiligheten sin.

32-åringen nektet i Drammen tingrett for straffskyld på alle punkter, og hevdet blant annet at politiet måtte ha plantet narkotikaen hjemme hos ham, men ble ikke trodd av retten.

