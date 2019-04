Fylkestinget nektet å behandle Buskerud Frps forslag om å skrinlegge bompenger

Gruppeleder i Buskerud Frp Lavrans Kierulf fremmet følgende interpellasjon i fylkestinget i Buskerud torsdag ettermiddag:

I den senere tid har vi sett at den folkelige motstand mot planene om bompengering og BBP 2 har vokst. 30.000 underskrifter er hentet inn imot planene, nye valglister er etablert som sier de er imot planene og både aviser og sosiale medier er fulle av kritikk av planene. Den siste utviklingen er at både Høyre og KrF og Senterpartiet nå indikerer at de er imot bomplanene.

Om dette er korrekt er det ikke lenger flertall i fylkestinget for BBP2 med tilhørende bomplaner. Da må dette settes på dagsorden så snart som mulig og arbeidet med alternativer kan starte (slik FrP en rekke ganger har foreslått).

Følgende foreslås:

1. Fylkestinget skrinlegger planene om BB2 og bompenger i Drammensområdet.

2. Det legges frem sak om hvordan vi skal gå frem i dialog med staten for å sikre statlig bevilgninger til nødvendige veitiltak. Staten må bære byrden av disse som følge av Drammens posisjon som samferdselsknutepunkt.

– Det vi har er en pakke som er fullstendig uspiselig for innbyggerne, sa Kierulf da han fremmet interpellasjonen.

Forvirring

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) hadde mulighet til å sørge for at interpellasjonen ikke ble stemt over, og var svært uklar i spørsmålet om hvorvidt han hadde planer om å gjøre dette.

– Konsekvensene er ikke forsvarlig utredet ifølge fylkesrådmannen, og fylkesordføreren sier seg enig i dette og går imot at fylkestinget stemmer over dette. Fylkesordfører mener det er helt feil å skrinlegge et slikt arbeid på bakgrunn av en interpellasjon, sa Ryberg fra talerstolen.

Det viste seg imidlertid at dette utspillet ikke betydde at fylkesordføreren sa nei at interpellasjonen skulle stemmes over, noe som kom fram da MDG-representant Ståle Sørensen ba Ryberg om å klargjøre dette.

Droppet å behandle saken

Buskerud Høyres gruppeleder Rune Kjølstad ba om at fylkestinget utsetter å behandle saken.

– Vi kan ikke uten videre si at dette hopper vi på, uten å vite hva alternativet er, sa Kjølstad.

Kjølstads forslag om å ikke behandle saken i denne omgang fikk 19 stemmer, og ettersom det kun krevde en tredjedel av stemmene fra de 42 representantene å avvise behandling av forslaget, er behandlingen nå utsatt og Buskerudbypakke 2 lever videre inntil videre.