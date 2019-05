Rogaland Frps forslag om å sette inn politihunder på videregående skoler som et tiltak for å forebygge narkotikabruk blant ungdom, ble fikk støtte av et stort flertall på landsmøtet.

Anita Egeli i Rogaland Frp oppfordret landsmøtet til å støtte oppunder resolusjonen.

– I Rogaland doblet antallet saker med ungdom under 18 år seg i 2018. Ungdommer helt ned i 12-årsalderen får kjøpe LSD. Når du kommer inn på videregående skoler som 16-åring, står det selgere klare for å tilby stoff for å gjøre det lettere å sove. Jeg har snakket med mange familier som er rammet, og det er skremmende å se hvor mye narkotika kan ødelegge en familie, sa Egeli.

Flere holdt flammende innlegg mot forslaget og advarte mot å henge ut ungdom som er på skråplanet foran de andre elver.

I Nordland fattet fylkestinget, med stemmene fra Frp, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne (MDG), et lignende vedtak i midten av april.

I 2013 satte Justisdepartementet en midlertidig stans for razziaer med politihund på skoler etter reaksjoner fra Elevorganisasjonen, som hevdet tiltaket var lovstridig. Så sent som i januar i år anmeldte organisasjonen politiet i Drammen etter en uanmeldt narkoaksjon med hund utenfor Åssiden videregående skole i Drammen. (NTB)

