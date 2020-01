– Hva som skal skje med Viken er absolutt en interessant sak. Det er en god del faktorer som spiller inn som vi ikke har kontroll på, men vi avviser ingenting nå, sier stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, til Dagsavisen.

1. januar i år var det nye storfylket Viken en realitet. Fylket består av de tre gamle fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, og strekker seg helt fra Hemsedal til Halden og rommer en fjerdedel av Norges befolkning.

LES OGSÅ: MDG jubler over Frp-exit: – Forventer at Erna kvitter seg med bompengeavtalen

Flertallet i fylkestinget har allerede sagt at de vil legge ned fylket, og har varslet en søknad til Stortinget om dette etter stortingsvalget neste år i håp om at et nytt stortingsflertall vil splitte opp fylket igjen.

Men en oppsplitting av Viken kan skje raskere enn det. Etter at Fremskrittspartiet tirsdag gikk ut av regjering varslet de samtidig at de ikke lenger vil legge Granavolden til grunn for sin politikk. I stedet er det partiprogrammet som nå gjelder. Dersom partiet ønsker kan de dermed nå stemme for en oppsplitting av Viken.

Beste løsning

Alle de tre fylkespartiene i Frp som tidligere utgjorde Akershus, Buskerud og Østfold sa i sin tid nei til å slås sammen til Viken.

Helgheim understreker at Frps primære standpunkt er å legge ned hele fylkeskommunen, men at det neppe vil bli noe flertall for det på Stortinget. Spørsmålet er da hva som er Frps sekundære holdning til Viken. Vil de splitte opp fylket igjen, eller beholde det som det er?

Jon Helgheim

LES OGSÅ: Frp sikrer trolig ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

– Når vi sier at vi ønsker å fjerne fylkeskommunen er det i utgangspunktet bedre å ha få fylker enn mange. Men jeg har ingen problemer med å si at Viken vanskelig vil bli en noen suksess. Å gå tilbake til sånn det var vil koste mye penger, og er ikke nødvendigvis den beste løsningen. Samtidig er jeg ikke avvisende til noen løsninger. Nå må vi lytte til de lokale politikerne som vet hvor skoen trykker, sier Helgheim.

Frps gruppeleder i fylkesstyret i Viken, Lavrans Kierulf, sier at nå som Frp får en friere rolle på Stortinget åpner det for flere muligheter.

– Det politiske flertallet i Viken har sagt på inn- og utpust at deres viktigste oppgave er å få oppløst Viken. Vi ønsker å gå konstruktivt inn i det og se på mulighetene for å få oppløst Viken. Dillemaet er hva man skal erstatte Viken med, sier Kierulf.

LES OGSÅ: Frp med frieri til Sp: – Håper de blir en partner

Han gjentar også at Frps primære standpunkt er at de ønsker å legge ned hele fylkeskommunen og overføre oppgavene til kommunene. Samtidig understreker han at det er kort tid siden Frp gikk ut av regjering, så det er litt vanskelig å se hva framtida bringer.

– Viken er jo et kompromiss fra Stortinget. Det var aldri Frps hjertebarn, sier Kierulf.

Optimal løsning

Allerede nå er det sterke stemmer i Frp som snakker om nedlegging av Viken.

Fylkestingsrepresentant og leder av Indre Østfold Frp, Håvard Jensen, skriver på sin Facebookside etter at de ble kjent at Frp trer ut av regjering at «den store saken er å få lagt ned Viken, hvor alle tre fylkeslagene i Frp stemte imot. Denne saken må vel komme omgående før Viken-tragedien får satt seg».

LES OGSÅ: Listhaug avviser lederdebatt i Frp

Til Dagsavisen sier Jensen at også hans primære løsning på problemet er å løse opp hele fylkeskommunen.

– Men min sekundære løsning, som vi har sagt at vi kunne leve med er å samle Akershus øst og Østfold. Men for Frp og meg er ikke det en optimal løsning. Dette har ikke vært noe tema i gruppa vår, så jeg kan ikke forskuttere hva Viken Frp vil lande på i dette spørsmålet, sier Jensen, og legger til:

– Dette ligger nå i hendene til det politiske flertallet i Viken. Hvis de ønsker å ta opp den saken nå kommer vi i Frp til å følge godt med i timen, for å si det sånn.

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos er litt mer lunken til å splitte opp Viken igjen.

– Mange av sakene vi har hatt i regjeringserklæringen som har gått på tvers av vår politikk vil vi se med nye øyne nå. Samtidig er flere av endringene allerede gjennomført. Det er ikke nødvendigvis sånn at vi vil reversere alle tingene vi har gjennomført som vi var imot. For eksempel Viken har vi brukt masse penger på og mange ansatte har stått i krevende endringer. Det er ikke sikkert at å rive det opp igjen er så bra for innbyggerne og de ansatte. Men dette er ting vi ikke har diskutert, og vi trenger tid til å se på det, sier hun.