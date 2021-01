Frp om barnehage-salg: – Resultat av villet politikk fra posisjonen

Lørdag beskrev Åse Lund utviklingen i barnehagesektoren som trist, men ventet. Utviklingen hun tenker på, er at stadig flere private barnehager kjøpes opp av store kjeder. Hun så også en sammenheng mellom nedleggingen av kommunale barnehager - som Konnerud, en sak som nå skal opp til politisk behandling likevel - og at de store kjedene spiser seg inn i markedet. Og hevdet det var lite de kan gjøre på kommunalt nivå.

Men - barnehagene peker på lave tilskudd i Drammen kommune. Drammen har det syvende laveste tilskuddet i landet til private barnehager av kommunene som er målt. Tilskuddet til de private barnehagene styres av hvor mye kommunen bruker per barn i sine egne barnehager.

– Ikke penger

– SV er med og styrer Drammen. Dere kan bevilge mer tilskudd til barnehagene, noe som også vil gi mer til de private?

– Kommunen har en svak økonomi, det er vedtatt kutt i barnehagene på grunn av demografiske endringer. Det har ikke vært vilje i andre partier til å øke inntektene til kommunen gjennom eiendomsskatt. Så de kuttene er man nødt til å ta. Det er ingen steder man kan ta penger fra, sier hun. Og legger til:

– Det er vedtatt kutt i de kommunale, og det får i neste omgang konsekvenser for de private. Tilskuddsordninga er som den er, både Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og de enkeltstående er opptatt av at tilskuddet bør finansieres på en annen måte, sier hun.

PBL ønsker seg en modell med nasjonale tilskudd, i stedet for at det skal være knyttet til hva kommunen bruker på egne barnehager.

Frp ville bevilge mer

Lavrans Kierulf i Frp er ikke imponert over Lunds argumentasjon.

– Det er ikke rart, når vi sulteforer de private barnehagene, at noen av de små aktørene må søke seg til større kjeder. Det er en ønsket politikk fra posisjonens side, sier han. Han påpeker at Frp i sitt alternative budsjett la opp til at man skulle øke tilskuddet til barnehagene, for å komme nærmere det nasjonale snittet.

– Samtidig ønsker dere å kutte i kommunens inntekter, for eksempel gjennom kutt i gebyrer, lavere skatteinndragelse, og lignende. Hvordan får man da råd til å gi mye mer til barnehagene?

– Politikk handler om prioriteringer. Barnehager, skole, eldreomsorg er de lovpålagte oppgavene til en kommune. Vi mener jo for eksempel at kommunen ikke skal drive eiendomsselskap. Vi prioriterer ned støtte til flyktninger, kultur, leie til eie, nullutslippsbyggeplasser og annet, sier Kierulf.

De ønsker også å kutte sju millioner til kirkene i Drammen - slik at kommunen kun gir det de er pålagt av staten å gi, og å innføre ansettelsesstopp i kommunen.

– Hvis SV er så opptatt av dette, så kan de gjøre en jobb med å prioritere. De roper på mer støtte fra staten, og på eiendomsskatt. Man må gjøre jobben selv om man vil få den gjort. De er hjertelige velkomne til å følge våre budsjettforslag. Det er fullt mulig, men de tør ikke følge våre kutt, sier han.

Han påpeker at barnehagene fikk langt mer i tilskudd i gamle Nedre Eiker - noe som er grunnen til at flere private barnehager nå mister tilskudd i den nye kommunen. Men han erkjenner at det ikke bare er dagens styring som er problemet:

– Det har over lengre tid, også i gamle Drammen, vært beskjedne kår for barnehagene.

– Nasjonal løsning

Lund fastholder at utviklingen i bransjen styres av nasjonale føringer. Hun peker på stykkprisfinansiering, altså at barnehagene får en viss sum per barn. Utviklingen hun reagerer på er ikke noe som bare skjer i Drammen, men i hele landet. Og årsaken er blant annet en gammel SV-seier:

– Det er en generell trend. Bakgrunnen er barnehageforliket, som på mange måter var bra fordi det ga alle foreldre mulighet til barnehageplass. Men det åpnet også for stor privat utbygging av barnehageplasser, som var lite regulert, sier Lund.

Da var det stort sett foreldre eller frivillige organisasjoner som drev private barnehager, og derfor ble ikke dette sett på som noe som trengte regulering. Men dermed ble markedet åpnet for store kjeder som kunne kjøpe seg inn. Og dette markedet er for dårlig regulert, mener Lund - som vil at barnehagesektoren skal være regulert mer som skolesektoren.

– Det er mye strengere regulert på skolefeltet. Du kan ikke bare opprette en privatskole, og du kan ikke ta ut utbytte.

– Så dette er et nasjonalt problem, med nasjonal løsning?

– Ja. Det er lite man kan gjøre lokalt. Vi får ikke lov til å forskjellsbehandle barnehager heller. Hadde vi gjort det kunne vi kanskje bedt om dokumentasjon på at tilskuddet går til drift av barnehagen. Man kunne favorisert barnehager som ikke drev med profitt, sier Lund.

– Trives godt

Kierulf påpeker at foreldreundersøkelser og lignende viser at folk er fornøyde med de private barnehagene, uavhengig av eierskap.

– Vi registrerer av undersøkelser blant de som har barn i private barnehager, at de scorer bra på tilfredshet. De driver godt. Jeg har i utgangspunktet ikke noe imot dem, men det nytter ikke å klage på at de små legger ned når man fører en politikk som legger opp til det, sier han.

Lund mener dette er en avsporing.

– Jeg ser også i debatten at de som jobber der og foreldre forsvarer driften og sier at barna trives godt, og så videre. Det handler ikke om det, det finnes gode og dårlige enkeltbarnehager uavhengig av eierskap. Man må løfte blikket og se hva det gjør med sektoren.