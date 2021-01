Fremdeles høyt smittetrykk – 12 drammensere smittet av korona siste døgn

Tolv personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tolv er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Én av dem som har fått påvist smitte det siste døgnet, er knyttet til smitteutbruddet ved Drammen helsehus.

Ved hjemmetjenesten i Mjøndalen og Krokstadelva er det påvist smitte hos to ansatte. Her er til sammen 26 brukere og 15 ansatte satt i karantene.

Ved Senterbarnehagen FUS på Fjell har en ansatt fått påvist smitte. Dette tilfeller medfører karantene for nærkontakter i barnehagen.

– Vi får fortsatt rapportert et relativt høyt antall smittede hver dag. I løpet av de siste to ukene har vi bare tre dager med færre enn ti tilfeller, og alle disse tre dagene skyldtes de lave tallene forsinkelser ved laboratoriet som analyserer prøvene. De siste 14 dagene har vi fått påvist 200 nye tilfeller, og dette er et snitt på i overkant av 14 tilfeller per dag. Vi skulle gjerne kommet oss stabilt under ti nye tilfeller per dag for å se konturene av et lavere smittetrykk, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han understreker samtidig at det er positivt at ingen av dagens rapporterte smittetilfeller har ukjent smittevei. Dette bidrar til å holde oversikt over hvordan smitten sprer seg i lokalsamfunnet.

