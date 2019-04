- Det er mange som er enige med meg i Høyre, men jeg må forholde meg til de vedtakene som er fattet på et demokratisk grunnlag i Drammen, sa Fredrik Haaning til Drammens Tidende den gangen.

Etter at Odd Gusrud (Krf) tirsdag overraskende gikk ut i DT og meldte at hans parti hadde skiftet syn på nødvendigheten av bommer og heller ville se på "annen finansiering", meldte ordførerkandidaten fra Høyre i en pressemelding sendt ut sent tirsdag kveld at han hadde snudd i saken - og fått de ti øverste plassene på partiets valgliste med seg.

– Vi må se framover. Det skjer mye på den teknologiske siden, det er ikke sikkert at bypakker og byvekstavtaler er det riktige for mindre byer som Drammen, sier Haaning nå, og erkjenner at det er dramatisk, standpunktet han nå fronter.

Her er Fredrik Haanings landsmøteinnlegg.

Buskerudbypakke 2 er behandlet i Drammen bystyre i flere runder, etter at det første lokalt vedtatte forslaget ble sendt i retur fra Samferdselsdepartementet i 2014 med klar beskjed om å avgrense antall prosjekter bakt inn.

Bare Frp og Senterpartiet har stemt mot den lokalt tidligere.

I 2018 fikk Arbeiderpartiet og Høyre sterk kritikk fra flere andre partier for å i forhåndsforhandlinger ha gått inn for den dyreste løsningen av de skisserte alternativene som var lagt fram.

Den siste versjonen av Buskerudbypakke 2 er likelydende vedtatt i kommunestyrene i de samarbeidende kommunene og kommer fredag til departementet etter kvalitetssjekking, før det innstilles som proposisjon til Stortinget for endelig behandling.

Dagsavisen Fremtiden vet at det har vært jobbet på streng for å få fortgang i prosessen - slik at pakka skulle rekke behandling i Stortinget i vårsesjonen.

Men i går kunne Drammens Tidende sitere statssekretær Anders Werp (H) på at det trolig ikke vil rekke fristen, og at det dermed blir først til høsten at Stortinget vil behandle saken.

