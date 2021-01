Forventer ikke svar på prøve av mulig mutert virus før neste uke

Tirsdag kveld ble det kjent at Drammen kommune kan ha fått sitt første tilfelle av kororonavarianten kjent som den britiske mutasjonen. Det er fordi en smittet drammenser er nærkontakt til en person i Øvre Eiker som kan ha denne varianten.

Personen er satt i karantene, og det er ikke frykt for utbrudd, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

– Det har flere steder vært enkelttilfeller av dette muterte viruset der man får stoppet smittekjeden, og det ser ut til å være situasjonen hos oss, sier han.

Venter på svar

Kommunen har sendt prøver av viruset til den smittede drammenseren til FHI. De vet ikke hvor lang tid det vil ta å få svar på prøvene, ifølge Johannessen.

– Alle prøver der det er reell grunn til å mistenke at det kan være den muterte varianten blir prioritert. Testene i seg selv tar noen dager, så vi regner ikke med at vi får noe svar før helga, sier Johannessen.

Da kommunen sendte inn prøver fra virusutbruddet på Fjell før nyttår, tok det nesten tre uker før de fikk svar. Så lang tid vil det ikke ta nå.

– FHI har gjort mye med kapasisteten sin den siste tiden. Fjell-prøvesvaret tok nesten tre uker, men det er ikke den tidshorisonten vi operer med nå, sier han.

Vil åpne skolene

Under et pressemøte onsdag morgen fortalte Johannessen også at kommunen torsdag skal diskutere å ta skolene fra rødt til gult nivå.

– De nasjonale myndighetene har vært tydelig på at de mener det er forsvarlig med gult nivå, sier Johannessen. Trolig vil de bestemme seg for å gå ned til gult torsdag, og det kan tre i kraft alt fra neste uke. De ser også dette i sammenheng med det lokale forbudet i Drammen med at barn og ungdom over 12 år ikke får drive med breddeidrett.

– Vi ser dette i sammenheng. Det er absolutt mulig at vi vil anbefale at forskriften endres på dette punktet, sier Johannessen.

Den lokale forskriften som styrer blant annet idrett er det politikerne som vedtar, mens om skolene skal være på rødt eller gult nivå er det skoleeier som bestemmer. Det betyr også at selv om kommunen endrer fra rødt til gult på sine skoler kan de ikke bestemme over de videregående skolene, som eies av fylkeskommunen.