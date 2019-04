– Vi skal ikke svikte oljenæringen, og vil fortsette å satse andre steder, men samtidig står vi midt oppe i en klimakrise. Skal vi komme oss gjennom dette må det skje i samarbeid med industrien, påpeker Sabri, som nylig kom hjem fra det fire dager lange landsmøtet i Arbeiderpartiet.

Her bestemte Ap seg, med stort flertall, for å droppe oljekompromisset fra 2017 – og sa i stedet et klart nei til å konsekvensutrede havområdene utenfor LoVeSe. Det møtte kritikk fra mange hold – fra LO til Høyre og Frp.

Kritiske røster

Helseminister Bent Høie(H) sa til NTB lørdag at han mente Aps avgjørelse var næringsskadelig og et «direkte angrep på LOs medlemmer».

Siv Jensen sa til Dagsavisen at hun så på vedtaket som et svik mot arbeiderne og fagbevegelsen.

Leder av Fellesforbundet Jørn Eggum, sa han mente Aps snuoperasjon var helt unødvendig - og kun symbolpolitikk.

Flere har ment at Aps standpunkt åpner for at partier med sterkere miljøprofil kan få for mye makt i framtidige forhandlinger.

– Ja, det er symbolsk dette her – for uansett regjering har ingen turt å å gå løs på disse områdene likevel. Nå er imidlertid ballen lagt død, mener Sabri.

Gjorde det rette

Det var på ingen måte uventet at Ap denne gangen ville si nei til utredning. 11 av 15 fylkeslag hadde på forhånd bestemt seg for å legge bort kompromisset, som gikk ut på å verne to områder og fortsette med oljeleting i det siste. Blant fylkene som hadde sagt klart nei var Buskerud

I etterkant av avgjørelsen har fylkeslaget i oljefylket Rogaland varslet at de vil ta ut dissens.

AP-veteran og fagforeningsforkjemper Martin Kolberg var likevel klar på at det var riktig å droppe kompromisset fra 2017, selv om han frykter det vil føre til utmeldinger.

Han understreket dog at helgens avgjørelse støtter fortsatt olje- og gassproduksjon i Norge – og at vedtaket ikke innebærer noen totalfredning av havområdene i nord.

– Dette er ikkje et grunnleggende anslag mot norsk gass og industripolitikk. Det er tvert imot det motsette, presiserte han overfor NRK.

Tydelige skiller

Kritikken fra de blå-blå tar Sabri med en stor klype salt.

– Det skulle bare mangle, at ikke H og Frp skulle bli irriterte av dette. Det viser at vi gjør noe riktig, befester vår posisjon på venstresiden i norsk politikk og tydeliggjør forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Om vi virkelig skal ta de ansatte i oljenæringen på alvor, må vi gjøre det vi kan for å sikre dem jobb den dagen oljebransjen ikke er lønnsom lenger. Vi kan ikke bare lukke øynene og fortsette som før, sier Sabri.

Når det gjelder fagbevegelsen har han forståelse for skuffelsen, men han oppfordrer dem til å lese hele vedtaket.

– Vi skal fortsatt satse på olje og gass, men vi må gjøre industrien renere. Et mål er å gjøre norsk sokkel utslippsfri, selv om det høres aldri så hårete ut. Vi må videreutvikle næringen og forbedre den. Også må vi satse på andre næringer samtidig, for oljealderen tar før eller siden slutt. Vi kan ikke late som om vi ikke vet det. Uansett svikter vi ikke næringen. Vi er fortsatt et industriparti, men vi står altså midt i en klimakrise her, og da må vi klare å fokusere på begge deler - og løse dette hånd i hånd med industrien, konstaterer Rutkay Sabri.