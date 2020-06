– For første gang i Tyskland gjeninnfører vi tiltakene som gjaldt for flere uker sider, sier delstatsminister Armin Laschet.

Nedstengningen, som gjelder Gütersloh-distriktet vest i Tyskland, skjer etter et stort utbrudd av koronasmitte blant ansatte på et stort slakteri forrige uke.

Delstatsministeren sier at folk i distriktet kun skal ha kontakt med personer fra egen husstand eller én person utenfra. Kinoer, treningssentre og barer blir stengt, men restauranter kan holde åpent.

300 politibetjenter passer på

Det bor om lag 100.000 innbyggere i selve byen Gütersloh, mens over 360.000 mennesker er bosatt i distriktet med samme navn.

300 politibetjenter blir sendt til distriktet for å sørge for at nedstengningstiltakene blir overholdt. De skal også bidra til å sørge for at de til sammen 6.000 ansatte ved slakteriet holder seg innendørs. I tillegg er også polske, rumenske og bulgarske tolker på vei, ettersom mange av de ansatte kommer fra Øst-Europa.

Delstatsministeren sier at nedstengningen vil vare fram til 30. juni, og han beskriver dette som et «føre var»-tiltak, skriver BBC.

– Risikerer ny smittebølge

Etter flere uker med fallende smittetall, ble helsemyndighetene bekymret da over 800 ansatte ved et av slakterigigantens Tönnies anlegg i byen Rheda-Wiedenbrück testet positivt for korona.

Nå er antall smittede ved anlegget oppe i over 1.500, og flere tusen er nå satt i karantene i et forsøk på å stanse utbruddet.

Lothar Wieler, leder ved det tyske Robert Koch-instituttet, sier at Tyskland risikerer en smittebølge nummer to, men sier han er likefullt optimistisk over at landet klarer å forhindre dette. Reproduksjonstallet i Tyskland har økt betraktelig den siste tiden, og tallet ligger nå på 2,76.