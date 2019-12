Forsinkelser i togtrafikken mellom Oslo og Drammen tirsdag ettermiddag

Passasjerer på vei til Oslo ble holdt igjen på perrongen, og meldingene over høyttaler var at tog ikke fikk kjøre fordi det var "strømløst mellom Drammen og Oslo S". Det skal være Bane Nor som har ansvaret for feilen som har oppstått og for å løse situasjonen som foreløpig ikke har noen anslått varighet.

På togselskapets hjemmesider ble det opplyst at "Lysaker stasjon har færre spor i bruk og togene vil kjøre i kø. Du må regne med forsinkelser og innstillinger.

Dette skyldes strømproblemer. Bane NOR jobber med å rette feilen. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen."

Saken er oppdatert.