Mandag formiddag startet offisielt byggingen av det nye sykehuset som skal ligge på Brakerøya. Blant dem som var med på markeringen var leder i brukerutvalget i Vestre Viken helseforetak, Toril Krogsund.

– Dette er en stor begivenhet som vi har ventet veldig lenge på, og brukerutvalget er veldig stolte av å kunne være med på dette historiske øyeblikket. Debatten om nytt sykehus har pågått i mange år, det mange ideer har blitt forkastet, men takket være mange ildsjeler har kampen for et nytt sykehus aldri blitt gitt opp, og de som ikke har hatt troen på et nytt sykehus tidligere kan nå med egne øyne se at det blir en realitet, sier Krogsund.

Skal gi råd til sykehuset er ferdig

Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket, og Krogsund sier at de er fornøyd med hvordan brukerperspektivet er ivaretatt så langt.

– Vi brukere, pasienter og pårørende er veldig fornøyd med at vi får samlet psykiatri, somatikk og stråleterapi i samme bygg som sykehuset. Sammen med den nye teknologien som kommer oss til gode blir dette veldig flott, og vi gleder oss til å gi gode råd og innspill til det nye sykehuset står ferdig, sier hun.

Krogsund sier at hun har et helt spesielt forhold til det nye sykehuset allerede.

– Personlig må jeg si at ringen er sluttet for meg med det nye sykehuset. Jeg er nemlig født ute på det grønne området der rett over dammen, og tenker at min helse da jeg blir eldre vil bli ivaretatt på det nye sykehuset her. Her skal jeg avslutte, og da blir ringen sluttet, forteller Krogsund.

