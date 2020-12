– Jeg leser dette først og fremst som at vi ikke lenger behøver å være prioritert blant de første. Vi hadde tatt godt imot vaksinene om vi hadde fått dem først - for vi vil jo gjerne at våre rundt 600 sykehjemsbeboere og våre eldste skal vaksineres så fort som mulig. Likevel er vi veldig glade for ikke å være på denne lista lenger, sa kommuneoverlege Johannessen under kommunens pressebrief tirsdag morgen.

Kunne startet i romjula

I forrige uke fortalte rådmann Elisabeth Enger at det høye smittetrykket kunne føre til at Drammen var blant de første kommunene som får vaksinen.

Kommunalsjef for helsetjenester, Anne Hilde Crowo, mente de første vaksinedosene kunne bli satt allerede i romjula.

Men da FHI tirsdag morgen offentliggjorde hvilke syv kommuner som var først på lista, var ikke Drammen å se.

De første som får vaksine er Oslo, Ringsaker, Hamar, Stange, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler.

Går riktig vei

– FHI har god oversikt over smittesituasjonen i kommunene, og hos oss peker nå pilene tydelig nedover. Det er nok årsaken til at vi ikke er blant de aller første som får vaksinen lenger. Totalt får Norge rundt 40.000 vaksinedoser i uka framover, og da prioriteres kommune der det er størst mulighet for å redde liv, forklarte Johannessen.

Han understreket at de hadde forventet å være blant de første, og nok ville ha vært det for et par uker siden, men at smittetallene har sunket betydelig den ssite tiden.

– Jeg synes vi skal velge å se det positive i denne utviklingen. Det betyr at drammeserne har vært flinke til å etterleve de strenge tiltakene vi har iverksatt. Det er flere andre kommuner, med like strenge tiltak, som likevel har stigende smittetall.

