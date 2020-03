Flere enn 10.000 har søkt om dagpenger fra Nav

De Nav-ansatte har i aller høyeste grad fått merke konsekvensene av den pågående koronakrisen, forteller tillitsvalgte i etaten til Dagsavisen.

Etter at regjeringen før helgen tok drastiske grep for å begrense reising og møter mellom folk, har flere bedrifter begynt å permittere ansatte. Mange av disse har krav på dagpenger fra Nav.

10.000 søknader

En hardt prøvet etat står dermed overfor nok en hard prøvelse. Nav har vært under sterkt press siden trygdeskandalen ble avslørt i fjor høst, og må nå forberede seg på 100.000 permitteringer bare innen reiselivet. I luftfarten er det varslet inntil 10.000 permitteringer i SAS, 7.300 i Norwegian og 1.000 i Widerøe.

Aldri før har Nav mottatt så mange søknader om dagpenger på så kort tid, forteller hovedtillitsvalgt Agathe Osland Hellesen i Parat Nav til Dagsavisen.

Bare siden fredag har Nav til sammen fått inn rundt 10.000 søknader om dagpenger. Til sammenlikning får etaten cirka 100 slike søknader til dagen på en «vanlig» dag.

Hellesen tror ikke Nav kommer til å se slutten på søknadsbunken på en god stund enda.

– Vi vet ikke hvordan det blir framover, men i løpet av dagen i dag vil vi kanskje få inn 10.000 søknader til, sier Hellesen til Dagsavisen mandag.

Hovedtillitsvalgt Agathe Osland Hellesen i Parat Nav forteller at Nav-ansatte må ta unna store mengder søknader fra arbeidstakere som nå blir permittert og ønsker dagpenger. Foto: NTB Scanpix

Ber folk være tålmodige

Det er behandlingen av disse søknadene som står øverst på agendaen hos Nav for tiden, ifølge Hellesen, som tror det vil bli mye overtidsarbeid framover. Hun forteller at etaten nå søker om utvidet bruk av overtid innenfor det som er arbeidsmiljølovens rammer.

– Det er en del enheter i Nav som i forrige uke rustet seg for overtid, og nå jobber vi også med å få til det sentralt.

Også leder Elisabeth Steen i Norsk Tjenestemannslag (NTL) Nav forteller om travle dager. Hun ber folk som henvender seg til Nav om å smøre seg med tålmodighet.

– Det er en enormt stor pågang til Nav for tiden, og mange av våre ansatte har hjemmekontor. Derfor ber vi publikum om å ha tålmodighet med oss. Vi jobber så fort vi kan, sier Steen.

Elisabeth Steen i Norsk Tjenestemannslag (NTL) Nav ber folk om å være tålmodige med de Nav-ansatte. Foto: NTB Scanpix

– Jobber på høytrykk

Det var også budskapet Nav-ledelsen framførte på en improvisert pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Det er kjempeviktig at man nå viser litt tålmodighet. Vi skal sørge for at folk få hjelp, lovet Nav-direktør Sigrun Vågeng, kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt og arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

Hjelpen kan imidlertid ta litt tid. Permitterte som må vente på dagpenger, vil få sosialhjelp i mellomtiden, understreket de tre.

Få timer før Navs pressekonferanse, la et samlet storting fram en omfattende krisepakke for næringslivet. I denne går det fram at staten tar på seg mesteparten av kostnadene ved permitteringer, sykepenger og omsorgspenger. I tillegg innføres det nye ordninger som skal sikre inntekten til frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Hvordan disse ordningene skal settes ut i livet, har ikke Nav-ledelsen funnet svaret på enda.

Nav-direktør Sigrun Vågeng lover at alle skal få hjelp, men advarer om at det kan ta litt tid. Her er hun sammen med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ved en annen anledning. Foto: NTB Scanpix

– Vi må finne ut hvilke av våre systemløsninger vi kan bruke for å håndtere dette, for vi er helt avhengige av at det løses IKT-messig. Det er vi i gang med, men ordningen er ikke klar enda, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt til Dagsavisen.

Kan komme til å hanke inn permitterte

Ifølge Åsholt jobber Nav nå med å styrke bemanningen.

– De signalene som kommer fra Stortinget og fra vårt departementet, er at vi skal gjøre alt i vår makt for å øke kapasiteten maksimalt. Det jobber vi etter nå. På kort sikt må vi bruke de ressursene vi har og omdisponere internt, men samtidig legger vi opp et løp for å styrke bemanningen og rekruttere nye medarbeidere.

Nav vil gå bredt ut i denne rekrutteringsprosessen, forteller han.

– Vi vil vurdere om det finnes folk i samfunnet som har kjennskap til Nav og som kan ta i et tak.

– Så de som er permitterte kan altså bli hanket inn til Nav for å hjelpe med å få unna søknader fra andre permitterte?

– Ja, i prinsippet kan de det, sier Åsholt.

– Hvis de har saksbehandlingskompetanse, supplerer Vågeng.

Trygdeskandalen: – Ferdige med det meste før påske

På spørsmål om hva som nå skjer med opprydningen etter den omfattende trygdeskandalen, svarer Vågeng at dette arbeidet «går sin gang».

Nav satte i fjor ned et eget innsatsteam som utelukkende jobber med å gå gjennom de sakene som er omfattet av trygdeskandalen.

– Vi regner med å være ferdige med det meste før påske av det som dreier seg om tilbakekrevingssaker. Men vi må også gjøre vurderinger av om vi må flytte ressurser over til andre ting. Det er en vurdering vi gjør løpende, sier Vågeng til Dagsavisen.

Som kjent kan minst 78 personer ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. I tillegg kan i underkant av 2.000 trygdemottakere ha fått urettmessige krav mot seg om tilbakebetaling av kontantytelser.