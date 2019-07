Store summer og et høyt antall timer er lagt ned i planleggingen av nye jernbanestasjoner og byutvikling i flere byer på Østlandet. Nå har regjeringen og Jernbanedirektoratet endret kurs fordi utgiftene må ned, skriver Aftenposten.

– Vi har ikke penger til alt, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik til avisen.

Byene hvor det er planlagt nye jernbanestasjoner og hvor planene kan måtte endres etter signaler fra Slotsvik, gjelder Hamar, Fredrikstad, Larvik, Tønsberg, Hønefoss, Sandefjord, Sarpsborg og Oslo. Byene hvor alt trolig går etter planen, er Moss og Drammen, skriver Aftenposten.

– Vi ser at vi kan få til to tog i timen uten å bygge om mye av Hamar, og vi må også spørre oss om det er riktig å bruke fire milliarder på ny stasjon i Fredrikstad. Tilsvarende gjelder for flere byer, sa Slotsvik til Jernbanemagasinet i juni.