Fire nye smittetilfeller i Drammen - to barnehager påvirkes

Kommunen informerer i en pressemelding mandag morgen om fire nye påviste koronatilfeller i løpet av det siste døgnet.

To av dem kommer fra samme miljø, ifølge pressemeldingen - men det er uklart om de kan regnes som nærkontakter av hverandre. Kommunen er i gang med smttesporing.

De to andre sikre tilfellene er nærkontakter av andre som har fått påvist viruset. En av dem er skoleelev ved Krokstad skole.

Barnehager påvirkes

I tillegg er det to tilfeller der kommunen tror de er smittet - men der testen ikke gir svar på det. Ut fra koronatesten er det umulig å at personene er smittet - eller at de IKKE er smittet - men de har symptomer, og er sannsynligvis smittet, er kommunens konklusjon.

Det påvirker Grinde barnehage og Solbermogen barnehage. Totalt ti barn og fire ansatte settes i karantene ved Grinde, 22 barn og 11 ansatte ved Solbergmoen.

Totalt har 266 personer nå fått påvist smitte.