Fire nye smittet

Drammen kommune opplyser i sin daglige pressemelding til mediene at ytterligere fire personer har testet positivt på koronasmitte det siste døgnet. Det bringer det totale antallet smittede opp til 67.

– To av dem som nå har fått påvist koronasmitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. Så her har smitteoppsporingsarbeidet vært oversiktlig. For de to øvrige personene har det så langt ikke vært mulig å påvise noen sikker smittevei. Én av fire som nå er koronasmittet, er innlagt på sykehuset, opplyser kommunen.

Kommunen melder at arbeidet med smitteoppsporing og oppfølging av nærkontakter fortsatt en viktig del av arbeidet med å begrense smittespredning.

– Det kan ikke påpekes ofte nok, men det er altså helt avgjørende at alle følger rådene fra nasjonale myndigheter om å vaske hendene ofte, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken, holde avstand og ha minst mulig fysisk kontakt med andre, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

