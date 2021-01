Fire beboere som har vært smittet av koronaviruset i forbindelse med smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter, har gått bort i løpet av det siste døgnet, opplyser Drammen kommune. Det var to kvinner og to menn som gikk bort i går, og alle var over 90 år gamle.

– Jeg sender mine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Det er alltid trist når noen går bort som følge av koronasmitte, men det var en ekstra tung dag i går da fire beboere gikk bort. Dette er tungt for både pårørende, de ansatte ved sykehjemmet og oss som kommune, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Til sammen er det 15 beboere ved sykehjemmet som har gått bort i forbindelse med smitteutbruddet.

– Stor sorg

Virksomhetsleder Hilde Kristin Arnesen sier de ansatte er veldig preget.

– Det er stor sorg hos de ansatte. De kjenner disse menneskene, og har kjent dem i mange år. Det er utrolig tungt, sier hun.

De fire som døde har vært syke helt fra smitteutbruddet startet i desember, forteller Arnesen.

– Så det var ikke helt overraskende for oss at de døde, for de har vært syke lenge. Men det er utrolig trist. Og det gjør veldig inntrykk når det er fire på et døgn. Det er krevende for alle, sier hun.

Ifølge Arnesen er det fremdeles flere syke ved sykehjemmet og de frykter flere dødsfall. Og også for dem som ikke er syke er det vanskelig, sier hun.

– De har vært isolert veldig lenge, og det er veldig krevende. Men vi prøver så godt vi kan å gjøre dagen best mulig. De kan ikke gå ut av rommene sine. Isolasjon for eldre mennesker er veldig tøft.

Verste utbruddet i landet

Til Drammens Tidende fortalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad at institusjonen på Fjell er det hardest rammede sykehjemmet i landet.

Fylkeslegen har varslet tilsynssak mot sykehjemmet som følge av alvorlighetsgraden av utbruddet. De 15 beboerne har alle mistet livet den siste måneden.

Arnesen sier de ønsker tilsynet velkommen. Når det gjelder den nasjonale interessen for utbruddet er det ikke noe de tenker mye over, sier hun.

– Her jobber vi så hardt nå, at det å ta verden innover seg… vi er så fokuserte på de oppgavene vi har. Vi har registrert den nasjonale interessen, men vi fortsetter å jobbe som vi gjør.

Lys i enden av tunnelen

Arnesen ønsker å understreke at selv om det er flere syke og utbruddet har pågått lenge, så er de optimister.

– Det er positive ting her nå. Vi har en ving ved sykehjemmet som er helt friskmeldt. Vi hadde testing av beboerne i går, og der er alle negative. Så forhåpentligvis snur det nå. De dødsfallene vi fikk nå er de som har vært syke lengst, siden midten av desember. Så vi har et lite håp når vi har så mange negative tester om at det verste er over, sier hun.

Vingen med friskmeldte er beboere som har vært syke, og nå trolig er immune.

– Der spiser de frokost sammen, og går fritt rundt. Der gjør vi alt vi kan for å gjøre hverdagslige ting som å dekke på bordet, og skape en følelse av en normalitet, sier Arnesen.

De har ikke begynt med vaksinering på Fjell ennå, siden de ikke vaksinerer der det er pågående utbrudd.