Fikk støtte av kommunen – nå blir det gratis skolekino

Europafilm og distributør for filmselskapet, Silje Anette Grüner, har siden i sommer samarbeidet med ulike lokale organisasjoner for å kunne tilby barneskoleelever gratis kinovisning av filmen «Bestefar er en Alien», som hadde premiere på norske kinoer den 21. august. Filmen har blant annet Nils Ole Oftebro på rollelisten.

Les også: Vil tilby skolekino for alle

Planen var å kunne vise filmen gratis for rundt 500 barn over en periode på åtte uker, men for å få til det, trengte de økonomisk støtte fra kommunen. Grüner forteller at de søkte Drammen kommune om 50.000 kroner, og nylig fikk hun beskjed om at kommunen bevilger 25.000 kroner i støtte til prosjektet. Til tross for at tilskuddet bare utgjør halvparten av summen det ble søkt om, vil prosjektet gjennomføres som planlagt.

– Det var en gladnyhet for oss. Selv om beløpet vi får er mindre enn det vi søkte om, går vi fortsatt for den originale planen – vi kan til og med få med enda litt flere, for vi får jo skolekino-pris, som er billigere enn de vanlige prisene, forteller Grüner.

Les også: Feirer mangfoldet til tross for koronarestriksjoner

Vil utvide samarbeidet

Grüner forteller at Forandringshuset i Drammen er en av organisasjonene som har bidratt økonomisk til prosjektet. I tillegg har Europafilm samarbeidet med blant annet Omsorgssenteret i Drammen, Kirkens Bymisjon og forskjellige ungdomsorganisasjoner.

– I utgangspunktet har vi ønsket å samarbeide med organisasjoner som ønsker å tilby aktiviteter for barn og unge. Disse får også mulighet til å se filmen, og vi håper på å fortsette samarbeidet med dem vi har med oss- og å få med flere organisasjoner på prosjektet, sier Grüner.

Les også: – Det var et strengt regime, og det gjorde oss vondt

Sender ut tilbud til barneskolene

Grüner forteller videre at hun skal gå i gang med å organisere prosjektet umiddelbart, og at hun kommer til å starte med å sende ut e-poster med gratistilbudet til alle barneskolene i Drammen.

– Da blir det førstemann til mølla, hvor skolene må gi et svar med antall personer og ønsket dato og klokkeslett. Slik får vi inkludert alle barn i alderen 9-12 år, som jo er målgruppen da filmen har ni år som aldersgrense. Likevel kan filmen ses av barn ned til seks år, så lenge de har med foresatte, og tilbudet er også åpent for eldre skoleklasser- eller grupper med barn som ønsker å se filmen, sier Grüner og fortsetter:

– Som regel vil kinoen klare å sette opp filmen ganske kjapt, så her er det bare å gå i gang med én gang, så som vi har fått tilskudd fra kommunen.

Les også: Vegard Lie blir Drammens nye byantikvar (+)

– Barna blir veldig glade

Grüner har også organisert dette prosjektet i Bergen, for hele 1500 barn. Hun forteller at det har vært mange gode tilbakemeldinger på tilbudet.

– Barna blir veldig glade, og de koste seg på kino – selv om de minste syntes den var litt skummel.

Bakgrunnen for prosjektet i Drammen var ifølge Grüner koronaviruset, som kan ha ført til «slankere lommebøker» for flere, samtidig som mange barn som kanskje pleier å dra på utenlandsferier i sommerferien i år har måttet være hjemme.

– Vi ønsket først å få dette gjennomført i sommerferien slik at man skulle ha et aktivitetstilbud å gå til. Men så måtte vi jo vente på å få svar fra kommunen, og det fikk vi først nylig. Det blir fint med et ekstra aktivitetstilbud innover mot høstferien også, og vi er veldig fornøyde med at vi i det hele tatt fikk støtte slik at dette kan gjennomføres, selv om det ble senere enn planlagt, sier Grüner.

Les også: – Jeg har vært alt for opptatt av hva folk har ment om meg

I sommer fortalte Grüner til Dagsavisen Fremtiden at filmen «Bestefar er en Alien» handler om Una og roboten Dodo som finner ut at bestefar er en alien, og at de har 24 timer på å få reddet ham.

– Filmen er egentlig en norsk-kroatisk barnefilm, som handler om vennskap, aliens og roboter. Det er en veldig søt og morsom film, og det som er gøy med den er at den egentlig er spilt inn på kroatisk. Men Nils Ole Oftebro, som i filmen snakker flytende kroatisk, har dubbet seg selv tilbake til norsk for den norske utgaven. Det er litt gøy, sa hun da.