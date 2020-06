Av Kenneth Kandolf Haug

– Vi er ikke enige i Datatilsynets vurdering, men ser oss nå nødt til å slette alle data og sette arbeidet på pause som følge av varselet, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på instituttets hjemmeside.

Fra tirsdag stoppes datainnsamlingen i appen. Persondata lagret i den sentrale databasen vil bli slettet så snart som mulig.

– Det er FHIs valg at de stanser all innsamling og lagring av data med en gang. Nå håper jeg de bruker tiden fram til den 23. juni godt, både til å dokumentere nytten av appen og gjøre andre nødvendige endringer slik at de kan gjenoppta bruken, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet i en pressemelding.

– Svekker beredskap

Til NTB forklarer Stoltenberg at FHI vurderer at de ikke kan fortsette innsamlingen når Datatilsynet vurderer det som ulovlig, tross at de er uenige i avgjørelsen.

– Vi er avhengige av legitimitet, sier hun.

– Vi svekker med dette en viktig del av vår beredskap mot økt smittespredning, fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen. Vi får samtidig redusert evne til å bekjempe smittespredningen som pågår nå. Pandemien er ikke over, legger Stoltenberg til i FHI-saken.

Uenige om nytte

Det er uenighet mellom Datatilsynet og FHI om appens nytte i en tid hvor smittespredningen er lav.

– Deres vurdering er at det er en uforholdsmessig inngripen så lenge oppslutningen er lav og smittesituasjonen er som den er. Vi mener det er nå appen er nyttig. Vi må styrke testing og sporing for å unngå en ny oppblussing av smitte, sier Camilla Stoltenberg.

Datatilsynets direktør forteller at det er større aksept for store inngrep i en mer alvorlig situasjon.

– Men vi er ganske langt unna en alvorlig situasjon nå, sier Thon.

Et av Datatilsynets ankepunkter er mangelen på ulike samtykker for ulike typer data.

– Man må gi samtykke én gang, så er man inne i hele opplegget. De trenger ulike typer data til smittesporing og modellering og forskning, og man kan ikke splitte samtykket, sier Thon.

I tillegg reagerer Datatilsynet på bruken av GPS-data til smittesporing.

Skal svare tilsynet

Folkehelseinstituttet har frist til 23. juni til å svare Datatilsynet og ønsker et raskest mulig vedtak etter fristen. Partene skal også ha et møte fredag.

– Vi vil selvfølgelig prioritere saken. Dette er en sak som har stor interesse for både FHI og andre, sier Thon.

Foreløpig har innsamling av data i Smittestopp-appen kun vært testet i tre kommuner, og det lave antallet smittede personer har gjort det vanskelig å teste om Smittestopp varsler de som reelt kan ha vært utsatt for smitte.

Appen har blitt lastet ned 1,6 millioner ganger og har nesten 600.000 aktive brukere som deler data med FHI, ifølge tall fra 3. juni.

FHI anbefaler folk å beholde appen på telefonen.

Høie må svare

Politikere fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet mener Datatilsynets Smittestopp-vedtak bekrefter mistanker de har hatt i lang tid.

Sps Kjersti Toppe har sendt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) der hun ber ham redegjøre for sikkerheten i Smittestopp-appen.

– Appen er blitt kritisert fra starten på grunn av sin innordning og sentral lagring av data. Men innvendingene er avfeid av FHI og Høie. Saken nå viser at FHI, regjeringen og Høie ikke har hatt kontroll på personvernet og har tatt for store sjanser, sier Toppe.

Også Frps helsepolitiske talskvinne, Åshild Bruun-Gundersen, er fornøyd med Datatilsynets vedtak.

– Jeg er glad for at Datatilsynet har satt foten ned og krever at alle data denne appen har samlet inn nå skal slette, sier hun.

Bruun-Gundersen mener appen er problematisk også fra et prinsipielt perspektiv.

– Rent prinsipielt har regjeringen også krysset en grense ved å skape en app som i realiteten vil kunne innebære en fullstendig overvåking av befolkningen. At FHI syntes overvåking er nyttig, er ikke et godt argument for å videreføre appen, sier Frp-representanten.