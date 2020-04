I sin daglige oppdatering opplyser Drammen kommune at fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Tre av dem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens det for de to andre foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei.

– Vi har de siste to ukene hatt få nye tilfeller av koronasmitte pr. dag, og vi har sett en nedadgående trend i antallet personer som smittes av koronaviruset. Utviklingen i Drammen kommune har vært i tråd med utviklingen på landsbasis. At vi nå har fem påviste tilfeller i løpet av ett døgn, er i utgangspunktet ikke noe brudd på denne trenden. Vi kan ikke lese en trend ut av enkeltresultater. Men dagens tall på positive koronaprøver bør være en påminnelse til oss alle om å følge smittevernrådene fra nasjonale myndigheter, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Flere beboere ved to sykehjem satt i karantene

Kommunen opplyser at én beboer ved Saniteten bo- og servicesenter er smittet, og at beboeren har vært i karantene i forbindelse med tidligere påvist smitte ved sykehjemmet. Videre skriver kommunen at det er ikke noen nye beboere eller ansatte ved sykehjemmet som er satt i karantene som følge av denne positive koronaprøven.

To av de fem som nå har fått påvist smitte, er ansatt innen helsesektoren.

– Den ene av dem jobber i nattjenesten i Drammen kommune. Vedkommendes nærkontakter er kartlagt, og to ansatte er satt i karantene. I tillegg er én beboer ved Åskollen bo- og servicesenter og tre hjemmeboende satt i karantene som følge av at den ansatte har fått påvist koronasmitte, opplyser kommunen.

Den andre ansatte i helsesektoren jobber utenfor Drammen kommune.

– Pårørende til beboeren som nå er satt i karantene, er informert. De tre hjemmeboende og deres pårørende er varslet direkte av virksomheten som har ansvaret for hjemmetjenesten i de aktuelle kommunedelene, sier kommunalsjef Trine Aas som har ansvaret for hjemmetjenester og institusjoner i Drammen kommune.

Det er nå totalt 171 påviste tilfeller av koronasmitte i Drammen.

