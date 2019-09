Av Tormod Ytrehus og Frode Rønning, FriFagbevegelse

Norges Farmaceutiske Forening og Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SA) truer med streik fra neste uke.

Mandag 16. september møter de Vitusapotek-eieren Norsk medisinaldepot AS (NMD) og arbeidsgiverforeningen Spekter, til mekling. Løndsforhandlingene i mai brøyt sammen.

Dersom de ikke blir enige mandag, varsler fagforeningen at 29 farmasøyter ved 10 apotek blir tatt ut i streik fra tirsdag morgen. 487 farmasøyter er omfattet av oppgjøret og kan bli tatt ut i streik hvis den blir trappet opp.

Dette vil i så fall være den første apotekstreiken i nyere tid, ifølge fagforeningen.

Større del av kaka

Kravet er høyere lønn. Enkelte farmasøyter tjener i gjennomsnitt hele 50.000 kroner mindre enn i andre kjeder, ifølge Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

— Etter flere år med lave lønnsoppgjør til tross for store overskudd hos Vitusapotek ser vi oss nødt til å sette ned foten. Farmasøytene er kjernekompetansen i apotek og skaper store verdier, men får ikke ta del i resultatene, sier leder Rønnaug Larsen i Norges Farmaceutiske Forening i en pressemelding.

Fagforeningen peker på at lønnsveksten, med unntak av ett år, har vært under frontfagets siden 2014. Frontfagsmodellen går ut på at industribransjene forhandler først, slik at resultatet kan være et utgangspunkt for andre bransjer. Nå ønsker farmasøytene mer enn dette, for å ta igjen etterslepet.

– Det var dessverre ikke mulig å komme til enighet med SAN i forhandlingene. Vi ser nå frem til en konstruktiv mekling, hvor vårt mål er å få til løsninger som er gode for både de ansatte og virksomheten, skriver Spekters kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i en e-post til FriFagbevegelse.

Overskudd ut av landet

Fagforeningen framhever at Norsk medisinaldepot nå leverer i overskudd i hundremillioners-klassen til sine amerikanske eiere. I fjor var overskuddet på hele 252 millioner kroner. Dette gjenspeiles ikke i tilbudet fagforeningen har fått fra arbeidsgiveren, mener farmasøytene.

De fleste Vitusapotekene er hel- eller deleid av Norsk Medisinaldepot, en av Norges største leverandører av legemidler og helserelaterte varer.

Selskapet var eid av staten før det ble solgt til private i forbindelse med liberaliseringen av apotekloven i 2001. I dag er selskapet eid av et holdingselskap, som igjen er eid av et tysk holdingselskap. Dette holdingselskapet er eid av det amerikanske helsekonsernet McKesson Corporation.

Får ikke farmasøytene gjennomslag for lønnskravet, tar de ut medlemmer i streik ved fem Vitusapotek i Oslo, i tillegg til to i Bergen, ett i Time i Rogaland og ett på Nesodden i Akershus. Det vil føre til lavere bemanning blant ansatte som kan levere ut reseptbelagte legemidler og vil ifølge fagforeningen føre til at noen apotek vil måtte holde stengt.

– Vi kommer bare til å ta ut medlemmer i streik i tettbebygde strøk, ikke der det er langt mellom apotekene. Formålet er å ikke ramme pasienter som trenger å hente ut resepter, sier Larsen til FriFagbevegelse, som håper på støtte og forståelse fra kundene. (FriFagbevegelse)

Her kan det bli streik