– Det har ikke vært lett for meg å skrive denne boka, om det han har fortalt. Hvis faren min hadde levd hadde boka aldri blitt skrevet. Bautaen de satte opp på Mjøndalen jernbanestasjonen hadde han nok revet, sier Ulf Normann Olsen.

Han er sønn av Normann Olsen - en av personene som en oktoberkveld i 1943 sto bak en av de største sabotasjeaksjonene på norsk jord under andre verdenskrig. En troppetransport med tyske soldater ble sporet av ved Ryggkollen - og tyskernes raseri førte til massearrestasjoner i traktene rundt Nedre Eiker, og drap på fem sivile.

LES OGSÅ: Han førte dagbok over hele sin motstandskamp. Så snakket han ikke mer om det

Nå har Olsen vært med og skrevet bok om hendelsen. Men det var med blandede følelser.

– ​Jeg syns jo på en måte det er ålreit at det kom fram, men samtidig føler jeg at jeg har sveket ham. Han fortalte ikke noe om dette før i 2006. Men på den annen side, da jeg begynte å tenke litt over det, syns jeg også det var viktig å få historien fram, sier Olsen.

Den ukjente historien

Aksjonen har helt siden krigsdagene vært fulgt av spekulasjon. For tyskerne klarte aldri å finne ut av hvem som sto bak. Ingen av gjerningspersonene ble tatt.

I boka skrevet av Ulf Normann Olsen og historiker Lars Borgersrud, som ble sluppet i slutten av oktober, fortelles hele historien for første gang. For det viser seg at det var fire lokale menn som sto bak. Selv Olsen, som vokste opp med en av sabotørene, trodde det bare var tre - Roar Stub Andersen, Reidar Øen og faren, Normann Olsen. Men i arbeidet med boka skjønte forfatterne at en fjerdemann måtte være involvert.

Her ser du vognene som har sporet av og delvis falt uti elva. Sabotørene rodde fram til stedet hvor de plasserte sprengladningene. Foto: faksimile fra boka "Ryggkollen - et øyeblikk av krigen"

Dette ble bekreftet da Kari Moen - som jobber på Drammensbiblioteket - fortalte at hennes far Ivar Eriksen var den siste hjelperen. Dermed kan en komplett historie for første gang fortelles.

Den går slik: Reidar og Normann hadde i lang tid planlagt å sprenge en troppetransport - de hadde hatt to mislykkede forsøk, der ladningen ikke ble utløst. Men nå var alt planlagt ned til minste detalj. De hadde blant annet lagt ned sprengladninger på forhånd.

– De gravde ned to ladninger: en om toget kom fra Hokksund, og en om den kom fra Drammen. Så det eneste de hadde å gjøre var å ro bort (Ivar rodde etter alt å dømme båten), og plassere tennsatsen. De hadde også med ekstra sprengladning, i tilfelle de de hadde plassert var oppdaget og fjernet. Men det var de ikke, sier Olsen.

Reidar og Normann hadde også brukt timevis på å fintelle sekunder og minutter: hvor lang tid toget brukte fra a til å, hvor mange sekunder det tok før ladningen ble utløst, farten over jernbanebroa... målet var at de skulle unngå den første vogna, som var for sivile nordmenn. Mens de fire neste vognene var fulle av tyske soldater.

For både togene på Bergensbanen og togene til og fra Sør-Norge gikk forbi på Ryggkollen-strekningen. Så daglig gikk det troppetransporter her.

Historiker og forfatter Lars Borgersrud. Foto: Tom og Tom forlag

Ukjent dødstall

Og aksjonen ble perfekt gjennomført: ladningen gikk, slik Normann hadde regnet ut at den ville, av akkurat mellom vognen de ville skåne og soldatvognene. De fire tyske vognene sporet av - to av dem havnet i vannet, den ene helt under.

Det er fremdeles ukjent hvor mange som døde i aksjonen. Tyskerne sa det kun var rundt seks stykker. Men andre vitner, blant annet lokale som snek seg til stedet, togpersonale og gjerningspersonene selv, mente det måtte være snakk om mange flere. Asbjørn Sunde i Osvaldgruppa opererte med 70 basert på disse beskrivelsene - men trolig er tallet lavere. Uansett er det nok snakk om flere titalls soldater som møtte døden den dagen i Mjøndalen. Det trodde også faren Normann, forteller Ulf:

– Han og Reidar lå gjemt oppe ved Brudeberget. De ville se at aksjonen var vellykka. De hørte et voldsomt drønn, av tre som knuste og metall som gnistret. Den ene vogna var det 70 stykker i, den forsvant under vann. Han mener det må ha gått med mange flere enn de to som tyskerne sa. Og det tyder jo den voldsomme reaksjonen på fra tyskerne også, at de arresterte så mange, sier han.

For tyskerne tok brutal hevn. De fant aldri ut hvem som sto bak aksjonen. Men de arresterte 63 eikværinger de anså for sympatisører - og skjøt fem av dem. Samtidig gikk motstandsbevegelsen Milorg hardt ut mot sabotasjeaksjoner som på Ryggkollen, som de mente satte sivile liv og motstandsliv i fare. De fikk flere prominente drammensere til å gå ut mot aksjonen i avisen - i tillegg skrev flere aviser ledere hvor de tok avstand fra den. Men ikke alle.

– Det var én illegal avis i Drammen, London-nytt, som nektet å etterkomme det. Redaktør Josef «Joffen» Knutzen skrev i avisa i stedet at alle nordmenn måtte støtte sabotasje, at det var det eneste kampmiddelet som sto igjen. Da ble han kalt inn på teppet i Milorg, som forlangte at han skulle ta avstand fra sabotasjen, sier historiker Lars Borgerud. Boka han og Ulf har skrevet er første gang denne historien står på trykk.

LES OGSÅ: – Hva krigsseilerpappaene våre risikerte for freden, måtte vi finne ut av selv

Og aksjonen snudde på mange måter opinionen, mener Borgersurd.

– Aksjonen førte til at de som ønsket aktiv motstand i Norge vant fram etter hvert. Utover i 1944 måtte Milorg-ledelsen og –kretsen og de borgerlige motstandsfolka gi etter for krav om aktiv motstand. Så sabotasje ble brukt på bred front de siste to årene. Sånn sett var Ryghkollen et skillepunkt.

En av togvognene ble revet løs og havna uti Drammenselva. Ifølge statspolitiet ble flesteparten av passasjerene reddet opp, men sabotørene selv var overbevist om at flere av dem døde. Foto: faksimile fra boka

Krigen varte livet ut

Halvannet år etter aksjonen på Ryggkollen var krigen over. Men aldri helt, for sabotørene og andre som levde med den på kroppen i dem fem krigsårene. Både Kari Moen og Ulf Normann forteller om fedre som hele livet var preget av sine opplevelser under krigen.

– Det er klart det har kosta, det som skjedde under krigen. Faren min hadde revolver i nattbordskuffen sin til han døde. Men han ville aldri prate om dette, forteller Ulf Normann Olsen.

LES OGSÅ: Marte Michelet slår tilbake: – Uforståelig at de gjør dette til en krig

At fem nordmenn ble skutt som hevn, var også noe som preget sabotørene.

– Faren min hadde ofte mareritt, og våknet av sine egne mareritt etter krigen. Han kjente mange av dem som ble arrestert, og noen av dem som ble skutt. Det var ikke lett å leve med. Men som han sa: vi valgte å slåss. Og var klar over hvilke konsekvenser det kunne få, for oss eller andre, sier han.

Kari Moen vil ikke si så mye om faren sin, eller være noen stor del av denne saken. Men hun beskriver også en far som var sterkt preget av krigsårene - han satt blant annet fengslet på Akershus. Riktignok ikke for Ryggkollen-aksjonen - for det ble aldri oppdaget hvem som sto bak.

Olsen sier faren var overbevist om at ingen forsto hvem som hadde gjort det. Blant annet bodde det nazister i området som neppe ville nølt med å rapportere dem inn.

– Men det kom mange rare historier etter krigen. Blant annet var det snakk om en 36-modell Chevrolet som noen hadde sett på Daler, med fire menn i arbeidsuniformer, og trodd det var sabotørene. Det var jo ikke dem. Pappa hadde faktisk en 36-chevrolet, men han var smart nok til å ikke bruke den. Men hadde den historien kommet fram under krigen ville han nok bli arrestert, sier Olsen.

De fire sabotørene på Ryggkollen. Øverst fra venstre: Roar Stub-Andersen, Normann Olsen. Nederst fra venstre: Ivar Eriksen, Reidar Øen. Foto: Privat

Lurte tyskerne trill rundt

Ryggkollen-aksjonen er nok den mest kjente krigssabotasjen for folk i området nå. Men faren til Ulf var med på mange flere aksjoner - også et bankran, av Holla sparebank.

– Det var ikke et ran slik det foregår i dag, men et avtalt ran med en betrodd i banken, for å finansiere motstandsarbeid og penger til familiene til de døde og arresterte etter togaksjonen, forteller Olsen.

En av de viktigste aksjonene for folk i nærområdet som faren deltok på var å frakte en trykkpresse fra Adam Mostues trykkeri i Oslo til Drammen.

– Han begravde pressen under kirken på Landfalløya, kirken står der fortsatt i dag. De trykket løpesedler, aviser og rasjoneringskort. Det var originale rasjoneringskort de trykte, for tyskerne fikk plater fra samme trykkeri. Så de klarte aldri å avsløre at kortene var falske, sier Olsen.

Forfatterne, Lars Borgersrud og Ulf Normann Olsen. Foto: Tom og Tom forlag

Likevel var det noe helt annet faren var mest stolt av: at han reddet livet til to russiske fanger som hadde rømt.

– Han hadde bygd et hemmelig rom, der de ble gjemt fra tidlig 1944 til krigens slutt i 1945. De overlevde på grunn av det. Og det viste seg etter krigen at han ene var general, og han andre adjutant. Så far min fikk et brev fra Moskva, med bilde av begge. Det bildet er gjengitt i boka. Der hadde skrevet at de aldri ville glemme nordmannen, sier Olsen.

Glemt og vanæret

Til tross for at Olsen selv er usikker på om faren ville likt det, mener han det er rett. At det nå kommer fram hvem som sto bak, og at de skal få sin honnør.

For etter krigen ble mange av sabotørene enten glemt eller aktivt vanæret. Flere av dem var kommunister, og ble beskyldt for å stå i ledtog med Sovjetunionen.

– Under den kalde krigen kunne du miste jobben om du var åpen om at du hadde vært med i den kommunistiske Osvald-gruppa. Etter krigen ble gruppas medlemmer møtt med alvorlige trusler. Mange ble uglesett i lokalmiljøet, de ble utsatt for overvåkning, folk mistet jobben, og ble kastet ut av fagforeningene sine, forteller historiker Lars Borgersrud.

– Dermed ble det bare Max Manus og co som fikk sin krigshistorie presentert. Men var vanlige arbeidsfolk som sto bak aksjonene, også togsabotasjen. De fleste av dem jobba på Sundland jernbaneverksted og var ansatt i jernbanen. Og det var ikke mye populært i NSBs ledelse å ha vært med på sabotasje mot togene under krigen, sier han.

LES OGSÅ: Nå skriver hun om familiens store sorg: Onkelen som frøs i hjel på flukt under krigen

Ulfs far Normann var en av dem som jobbet i NSB - faktisk utførte de også sabotasje mot verkstedet på Sundland, der han jobbet. Men det ble heller aldri avslørt. Aksjonen mot toget på Ryghkollen ble grundig diskutert av de ansatte på Sundland, men Normann holdt maska.

Hærverk mot minnesmerke

Ifølge Ulf Normann Olsen var faren litt irritert over at de aldri fikk noen anerkjennelse. Samtidig hadde de fire involverte høytidelig tatt hverandre i hånda og sverget på å aldri fortelle. Samfunnsklimaet etterpå gjorde det vanskelig.

Osvald-gruppa hadde stått for noen av de farligste aksjonene under krigen. Menn i mørket, valgte gruppas leder Asbjørn Sunde å kalle selvbiografien sin. Og mange av krigsheltene ble aldri løftet ut av det mørket.

– Det er litt dunkelt fortsatt. Det er seierherrene som bestemmer historien. Ap hadde ikke mye til overs for kommunistene. Derfor har det vel blitt som det har blitt, sier Olsen.

Noe fikk foreldrene hans likevel igjen. For moren hadde i tillegg til å vite om og hjelpe ektemannen med planene hans selv vært kurér og blant annet delt ut løpesedler. Og de sto sammen om å hjelpe de to russerne. Roald Halvorsen, den kjente politikeren for Norges kommunistiske parti (NKP), fikk ordnet det slik at de to fikk krigspensjon helt fram til 1993.

Bautaen som er reist på stasjonen. Foto: Gunnlaug Moen Hembery/Nedre Eiker kommune

Og i 2016 fikk sabotørene endelig anerkjennelse for aksjonen. Da ble det reist en bauta på Mjøndalen stasjon.

Siden har den to ganger blitt tagget ned med røde hakekors.

– Ingen har sagt offentlig eller til meg at de mener aksjonen var feil eller at minnesmerket ikke burde vært der. Men hærverket tyder jo på at noen fremdeles føler det slik, sier Olsen.

77 år etter at togene sporet av og fire år etter at bautaen er reist kan hele historien endelig fortelles.

LES OGSÅ: Torturert av Gestapo, tatt som gissel av Rinnan