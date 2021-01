Ett år med nye Drammen: dette har de fått til

2020 ble nok ikke helt som posisjonen i Drammen hadde sett for seg. Koronapandemien gjorde at mye måtte settes på vent og prioriteringer endres.

Derfor vil noen kanskje mene at det er urettferdig å peke på hva det nye politiske flertallet har fått til - og ikke fått til - i året som har gått. Men den politiske plattformen de er enige om slår tydelig fast hva de har som mål, og lister opp konkrete ting å jobbe for. Her går vi gjennom hva som er gjort og ikke gjort - punkt for punkt.

Et annerledes år

Posisjonen selv beskriver etableringen av ny kommune og pandemi som krevende i året som gikk. Men de mener likevel de har utviklet kommunen i riktig retning.

«Likevel er vi fornøyd med å politisk tydelig ha gjort kommunen grønnere gjennom vern av matjord og bevaring av natur. Dette har vi gjort samtidig som vi har fått satt i gang det enorme prosjektet områdeløft Strømsø, som og har høstet oppmerksomhet fra regjeringen og sørget for ekstra midler til kommunen,» skriver posisjonsleder Simon Nordanger (Sp) i en e-post.

Når det gjelder punktene i plattformen skriver Nordanger at den fremdeles ligger til grunn og setter flere mål de vil oppnå, men at ting må tas i riktig rekkefølge, og alt kan ikke gjennomføres første året.

Posisjonsleder Simon Nordanger mener de som styrer i Drammen har fått til mye på sitt første år. Foto: Pål Karstensen

Grønne tiltak og barnehage

Noe av det Nordanger trekker fram som de har gjennomført, er kravet om at alle nye prosjekter utredes i massivtre og plusshusstandard. Det er en forventning om at dette skjer med alle nye prosjekter, sier han.

I vinter skal flertallet behandle en ny sykkelplan for kommunen, og slik posisjonen ser det er de i god flyt med det. Nordanger peker blant annet på at de har satt av 20 millioner årlig til sykkelplanen, og neste år ga 5 millioner ekstra til skolevei.

De har også bestilt ny gang- og sykkelbro hos rådmannen ved budsjettbehandlinga i fjor, og flere andre krav er enten bestilt hos rådmannen eller kommer i kommunalplanen. Se mer utførlig nedenfor.

Nordanger trekker også fram blant annet redusert betaling i barnehage og at de er i gang med å se på muligheten for å øke bemanning i barnehagene som andre viktige ting de har gjort.

– Sprekker i 2021

Dagsavisen Fremtiden har kontaktet de to største opposisjonspartiene for kommentarer til det første året. Høyre har i skrivende stund ikke svart, men Frps Ulf Erik Knudsen er krystallklar: han er ikke imponert.

– De har ikke i stor nok grad tatt inn over seg kommunens vanskelige økonomi. Små flikking på budsjett og økning av avgifter og gebyrer for befolkningen er ikke bra, sier han. Han er også kritisk til at det ikke er integreringstiltak på lista og at det er kuttet i midler til vedlikehold av vei.

Ulf-Erik Knudsen (Frp) tror posisjonen vil sprekke i løpet av året. Foto: Arkiv

Men han er også glad over at en del ting i plattformen ikke er gjennomført, nemlig det han kaller «tullete MDG-krav».

Han mener flere av komitélederne til posisjonen bærer preg av å være ganske uerfarne, at ordføreren er for lite synlig og slik han ser det lar seg «overkjøre» av rådmannen, selv om han mener hun er en svært hyggelig og god møteleder, og at det er stor uenighet om en del ting i posisjonen.

– Det er åpenbart store interne stridigheter. Min spådom er full splittelse i løpet av 2021, sier han.

Dette er gjort

Etablering av de 10 knutepunktene må gjennomføres så snart som mulig, for å sikre lokalisering av tjenestetilbud, ulike serviceordninger og møteplasser i de ulike kommunedelene: de ti knutepunktene er opprettet.

At alle kommunale prosjekter vurderes oppført i massivtre: denne vurderinga har hittil vært gjort ved de kommunale prosjektene som har vært oppe til politisk behandling.

Stimulere til flere private plusshus og massivtrehus gjennom eksempelvis lavere byggesaksgebyr, raskere behandling av byggesøknad og generell kommunal tilrettelegging - det er lagt inn i gebyrregulativene at man kå igjen enten 50 prosent eller 80 prosent av gebyret om man kan dokumentere passivhusstandard ved søknad om ferdigattest.

Det er altså bare tre krav som helt objektivt kan krysses av som gjort. Men så varer perioden i fire år, og dermed er det også relevant å se på hva man er i gang med:

Dette er satt i gang:

Det etableres forsøk med gratis skolemat på tre skoler, en i hver av de gamle kommunene - det ble satt av penger til dette i budsjettet 2020 som er videreført til 2021 fordi korona gjorde at man ikke fikk kommet i gang.

Det skal etableres studenthus i samarbeid med studentsamfunnet i kommunen: det gis i årets budsjett 250.000 til arbeidet med studenthus, som studentersamfunnet selv har startet opp.

Det skal settes av nok penger i hvert budsjett for å gjennomføre dagens handlingsplan for sykkel vedtatt av bystyret innenfor fireårsperioden - foreløpig er bevilgningene til sykkelvei innnenfor denne planen.

Vi vil etablere en kommunal vikarpool etter inspirasjon fra Bergen kommune - det er et prøveprosjekt i gang med en slik pool.

Alle disse punktene er ifølge posisjonen bestilt i budsjettarbeidet i fjor, og skal derfor være noe administrasjonen jobber med (i utgangspunktet, i realiteten gjerne nedprioritert på grunn av pandemi og budsjetthensyn):

Vi skal ha minimum 2 lærlinger pr 1000 innbygger, disse skal som hovedregel ansettes i 100% stillinger i kommunen etter endt læretid.

Praktikanter på arbeidstrening gjennom NAV-systemet skal som hovedregel gå over i ansettelse etter prøveperioden.

Vi vil styrke bemanningen og at alle stillinger som lyses ut skal som hovedregel være heltidsstillinger med fast ansettelse.

Alle vaktmestere skal være kommunalt ansatt, og muligheten for å rekommunalisere renhold skal sees på så snart anbudet utløper.

Det skal utvikles et godt planverk som sikrer at alle barn får like muligheter til skole, leksehjelp og deltakelse i fritidsaktiviteter.

Drammen kommune skal gå i dialog med de frivillige organisasjonene og trekke dem nærmere seg når det skal utvikles planverk på områder de de sitter med ekspertise.

Drammen kommunes bygg skal være åpne for befolkningen, og det skal aktivt legges til rette for at lag, foreninger og enkeltpersoner gratis kan bruke lokaler som kommunen disponerer.

Å satse på Aktive lokalsamfunn og Aktivitetshus i hele kommunen i samarbeid med frivilligheten.

Utrede et forsøksprosjekt med smog free tower i belastet område i kommunen.

Starte en planprosess i perioden med formål om etablering av en gang- og sykkelbro nedstrøms for bybrua.

Kommunen er i kontakt med fylkeskommunen om dette:

Vi velger å skrinlegge arbeidet med Tilfartsvei vest del 2 og vil bruke vår innflytelse overfor Viken fylkeskommune til å jobbe for finansiering og realisering av Svelvikveien og Tilfartsvei vest del 1.

Dette er ikke gjort

Det er også mange punkter som ikke er gjort, som enten er helt lagt på is eller man ikke har påbegynt behandling ennå. For eksempel: