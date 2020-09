Et av disse byggverkene skal bli bydelens nye møteplass

På plenen i Gilhusbukta står tre konteinere. Inni dem har tre forskjellige kunstnere- og kunstnergrupper stilt ut modeller av sitt forslag til byggverket de mener kan være en dekorativ møteplass i bydelen som enda ikke eksisterer: Fjordbyen.

Her skal det bygges boliger til 10.000 nye innbyggere, i tillegg til å romme 20.000 arbeidsplasser, som inkluderer nye Drammen sykehus og en helsepark.

Lier kommune, som har utlyst konkurransen, ønsker at de som faktisk skal bruke de fremtidige kunstverkene skal være med og vurdere hvilket verk som bør realiseres. Derfor har de invitert elevene på 7. trinn på Gillaug skole for å stemme på hvilket prosjekt de vil se i nærområdet sitt.

Amalie (til høyre) kunne tenke seg å se fire retninger av byen samtidig uten å måtte bevege seg. Foto: Emma Huisman Moskvil

Vær tilstede

Etter en runde rundt i konteinere, viser stemmene at de fleste 7. klassingene ville at sitteplassen og utkikkspunktet «You are here now» skal vinne konkurransen.

Det 6,5 meter høye byggverket skal være lyssatt, slik det er synlig lang vei. På bakkenivå finner man et sitteområde designet for å legge seg godt bakover. Titter man opp ser man et speil som gir et sammensatt bilde av byen rundt, gjennom å speile fire forskjellige retninger av omgivelsene.

Kunstner og arkitekt Milo Galdi Lavèn sier at byggverket skal være en påminnelse om å være tilstede her og nå.

Dette synes Oline, Håkon, Sander og Kristoffer var kult.

– Vi liker at du kan slappe av, men samtidig se fire forskjellige steder.

– Jeg tror det kan bli et bra samlingssted, la Oline til.

Amalie likte også dette forslaget best.

– Kult at man kan se byen uten å bevege seg, konstaterer hun.

Matilde (til venstre) og Oline fra 7. klasse på Gullaug skole vil møtes på utkikkspunktet «You are here now» i kommende Fjordbyen. Foto: Emma Huisman Moskvil

Bærekraftig

Som Dagsavisen Fremtiden tidligere har omtalt, er det en lokal kunstner og landskapsingeniør som står bak det mest spesielle forslaget til Fjordbyen.

I tre avrunde og tilknyttede hytter alla Tolkiens Hobbiton skal fisk avles frem til beboernes middagsord. Avføring fra fisken blir til næring for grønnsaker- og urter, og vannet sirkuleres mellom dem. Her skal beboerne også kunne komme med matavfallet sitt, som blir til varmkompost. Her liker meitemark seg, som igjen blir til fôr for fiskene.

Hyttene skal både bygges og drives av engasjerte beboere, etter solid kursing.

Her var 7. klassingene skeptiske til om det ville være nok engasjement blant beboerne til å drive prosjektet.

– Jeg tror ikke så mange kommer til å ha lyst til å gjøre det. Kanskje de som flytter fra landet, men ikke bymennesker, mener Matilde.

Jacob, Mia og Mathea likte at prosjektet er bærekraftig.

– Det er både bra for miljøet og så kult ut. Fiskene var søte og det er bra det kan bli brukt til flere ting.

«Hva... skal fiskebæsj få urter og grønnsaker til å gro?!» Det var ikke bare enkelt å forstå forslaget til de lokale kunstnerne. Foto: Emma Huisman Moskvil

Skjermer fuglene

Det siste forslaget som er i teten av konkurransen er «Red Spiral», laget av landskapsarkitekt og kunstner Gunilla Bandolin. Byggverket består av en 180-200 meter lang rampe, som går i en spiral oppover. Veggene på vei opp er så høye at de fleste ikke vil kunne se ut før de når toppen.

Verket er laget med ønsket om å forby fugletårnet på Gilhusodden, som ligger tett på naturreservatet Linnesstranda. Bandolin var bekymret for press på området rundt naturreservatet, og håper den røde spiralen kan konkurrere med fugletårnet, som igjen kan gi hekkende og sovende fugler fred.

Her likte flere av elevene at forslaget var tilrettelagt for rullestoler, med hvileplasser hver 6. meter.

Leder av kunstutvalget, Nina Guzman Toft, viser elevene hvordan beboerne kan drive fiskeoppdrett og grønnsaksproduksjon midt i byen. Foto: Emma Huisman Moskvil

Spiralen skal være cirka 15 meter høy og ha en diameter på 17 meter. Elevene diskuterte om byggverket kanskje er for stort for den ønskede plasseringen ved volleyballbanen bak stranda. Den røde fargen ville også gjøre at byggverket stakk seg ut mye ut i naturen.

– Det passer ikke så godt inn i naturen, poengterte en av lærerne.

Leder av kunstutvalget i Lier kommune, Nina Guzman Toft, understreket at forslagene kun er skisser, og at både farge og plassering vil bli diskutert dersom de velger å gå videre med dette forslaget.

– Det tiltenkte området skal være et friområde, så det er mulig det ikke egner seg til den plasseringen, sier hun.

Det er også åpent om toppnivået skal inkludere et sted å hvile seg.

Etter å ha tatt elevenes og øvrige personers tilbakemelding i betraktning, skal juryen innen 1. oktober lande på forslaget de ønsker å realisere.

Den 15 meter høye spiralen skal stenge alle visuelle inntrykk unna på vei opp, slik utsikten på toppen oppleves enda mer spektakulær. Foto: Emma Huisman Moskvil