– Vi løser ikke alle utfordringene med de tiltakene vi legger fram i dag. Vi må bruke flere budsjetter i årene som kommer. Men dette er skritt på veien ut av krisen, sa Solberg da regjeringen fredag presenterte den tredje krisepakken.

I regjeringens fase 3-pakke legges det fram tiltak for til sammen 27 milliarder kroner.

Det foreslås blant annet 4 milliarder kroner for bedrifter som tar egne permitterte tilbake, og 4 milliarder kroner til å holde aktiviteten oppe i byggebransjen.

Det gis også 3,6 milliarder kroner over tre år til en grønn omstillingspakke, blant annet til Enova.

– Vi legger nå fram tiltak som både får folk i jobb, øker aktiviteten i norsk næringsliv og bidrar til langsiktig verdiskaping i privat sektor fremover. Slik styrker vi grunnlaget for norsk velferd i fremtiden, sier statsminister Erna Solberg på pressekonferansen om tiltakene.

I den nye tiltakspakken foreslås det også en samlet pott på 5,2 milliarder kroner i midler til kommuner og kjøp av flyruter, togruter og kollektivtrafikk i fylkeskommunene.

– Vi har brukt mye penger for å unngå at krisen skulle bli enda større med flere konkurser og arbeidsledige, og vi kommer til å fremme flere tiltak hvis det blir nødvendig, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi skal lette situasjonen her og nå, men også ruste Norge for fremtiden, sier statsminister Erna Solberg.

Fakta om regjeringens tiltak i fase 3-pakken

Dette er blant de viktigste tiltakene i den siste krisepakken som regjeringen la fram fredag 29. mai:

* Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake (4 milliarder kroner)

* Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen (4 milliarder kroner)

* Grønn omstillingspakke (3,6 milliarder kroner over 3 år)

* Kompetansehevende tiltak (1 milliard kroner)

* Tiltak for kultur og idrett (1,6 milliarder kroner)

* Styrke inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre inkludering (600 millioner kroner)

* Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot verftsnæringen (120 millioner kroner)

* Omstillingstiltak/forskning/innovasjon/teknologiutvikling (800 millioner kroner)

* Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (10 prosentenheter)

* Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september. Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september og avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.

* Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli. Omsorgskvotene nullstilles, og alle foreldre får ny helårskvote for andre halvår. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.

* Utvide kontantstøtteordningen for næringslivet ut august.