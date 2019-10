Av: Emilie Dos Santos Andreassen, Selma Greenberg-Søderlind og Lilja My Unosen Dinh. (Elever i 8.klasse på Nordpolen skole, som har jobbet i Dagsavisen på OD-dagen).

Er det greit å gjøre knep, når man ikke har fått knask? Når blir man for gammel til å tigge godteri, og hva er egentlig grunnen til at vi feirer Halloween? Vi har gått ut på gata i Oslo, og spurt noen ungdommer om Halloween. Dette var det de svarte.

Dina Marie Stenrud og Thea Sofie Lundberg Adolfsen står i Karl Johans gate og selger boller.

– Kan man gå knask eller knep om man ikke har kledd seg ut?

– Nei, det synes vi ikke. Man må i hvert fall ha på seg en maske.

–​ Hva har vært deres beste kostymer opp gjennom årene?

– Jeg husker at jeg var et gresskar en gang. Jeg hadde på meg en maske og en grønn genser, men det var jo kaldt, så jeg hadde en genser under boblejakka, så jeg så litt rund ut, sier Dina. Thea sier at hun stort sett alltid har vært vampyr.

– Hva er det eldste man kan være for å gå knask eller knep?

– Er ikke ti år den eldste alderen, da? spør Thea.

– Ti år? Nei, Linus skal jo gå, og han er jo 13 år. 9.klasse, kanskje? mener Dina.

– Burde de voksne være redde for at barna faktisk skal gjøre knep om de ikke får godteri?

– Jeg har aldri vært borti det, sier Thea.

– Vi har aldri gjort det selv. Jeg tror de som gjør knep gjør det fordi de synes det er gøy, ikke fordi de ikke får godteri, mener Dina.

Dina Marie Stenrud og Thea Sofie Lundberg Adolfsen mener at man i det minste må ha en maske for å gå «Knask eller knep». FOTO: SELMA GREENBERG-SØDERLIND

Kreative knep

Like ved Ada og Rihab møter vi en gjeng på fire som selger kaker på OD-dagen. Det er Sara Antonsen, Vijina Saravanamuthu, Anders Mork og Tharunya Kurusanth.

Tharunya Kurusanth, Anders Mork, Vijina Saravanamuthu og Sara Antonsen. FOTO: SELMA GREENBERG-SØDERLIND

Vi spør dem om de synes det er greit å gjøre knep.

Anders svarer at det kommer an på, og mener spørsmålet egentlig burde vært hva kan man ikke gjøre.

– Ok, hva er ikke greit å gjøre, da?

– Da må man være kreativ, og jeg er ikke så kreativ av meg.

–​ Burde de voksne være redde for knep?

Vijina sier hun har vært vitne til noen som kastet egg på huset til noen, men det er ikke noe hun tror skjer ofte.

–​ Hvis man er kul nok, så gir man jo godteri.

–​ Hvor sent synes dere det er lov å gå og ringe på hos folk?

–​ Rundt halv elleve, kanskje, svarer Anders.

– Vet dere hvorfor vi feirer Halloween?

– Det er for å minnes de døde. Vil dere støtte OD forresten?

Gå så lenge beina bærer deg

Celina Fjeldheim, Tuva Nilsen Skeid og Selma Torres-Odd er på vei hjem etter å ha solgt boller og kaker på Oslo S.

–​ Er det innafor å gjøre knep på Halloween hvis du ikke får godteri?

– Nei, det er ulovlig. Eller jo, så klart, hvis de ikke gir deg godteri, sier Celina.

– Ja, det er det bare å kaste egg og toalettpapir og alt sånn der, ler Selma.

– Har dere gjort det, da?

– Ja, en gang i tredje klasse. Jeg kastet et egg på døra til mamma, ler Celina.

– Hva er det eldste man kan være for å gå knask eller knep?

– 90, man kan gå helt til man ikke kan gå mer, mener Celina. Tuva er uenig, hun mener at kanskje 14 år er grensen.

Tuva Nilsen Skeid, Selma Torres-Odd og Celina Fjeldheim har opplevd å få døra slengt i trynet på Halloween. FOTO: SELMA GREENBERG-SØDERLIND

– Hva er det beste kostyme dere kommer på nå?

– Meg selvfølgelig! Jeg er jo kjempeskummel, ler Celina.

Tuva og Selma mener heller at det er The Nun eller Harley Quinn.

– Opplever dere at de vokse kan være sure når dere ringer på?

– Ja, noen sier at de ikke vil ha besøk, eller at de ikke har godteri, og smeller igjen døra.

