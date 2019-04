Dagsavisen Fremtiden har bedt om ordførerens svar på spørsmålene Ståle Sørensen (MDG) sendte over onsdag morgen, der han etterlyser svar på løsning og finansiering av en rekke vedtatte tiltak.

I en epost sendt til flere medier, svarer Tore O. Hansen, som selv har sittet som ordfører gjennom hele perioden da Buskerudbyen har blitt etablert og arbeidet for mandater som er gitt sekretariatet fra politisk hold, svært knapt, men peker på en hittil ikke tydelig enighet mellom fire partier.

- Når FrP, Sp, KrF og Høyres forhåndskumulerte kandidater nå har gått ut med sitt syn, for hva de vil mene når saken kommer til behandling etter valget, så er det klargjørende for det valget vi går inn i og som avholdes 9. september. De sier Nei til Buskerudbypakke 2. Jeg ser det som naturlig at en avtale med Staten ikke kommer til å bli tema de neste fire år for disse partiene, skriver ordføreren.

Han peker samtidig på at det er det nye kommunestyret i ny kommune og etter valget som skal ta det arbeidet videre og som har endelig avgjørelse i saken.

- Det har til nå vært bred politisk enighet i Drammen bystyre om å få på plass en tilgjengelighetspakke i Buskerudbypakke 2. Bare FrP og Sp har vært negative. Som ordfører har jeg forholdt meg til det. Denne tiltakspakken, Buskerudbypakke 2, med bl.a. veier og kollektivløsninger har nå vært til konsekvensutedning og blir i disse dager overlevert samferdselsministeren, er Hansens eneste kommentar som går til hans egen rolle i Buskerudbysamarbeidet.

Hva han selv vil gå til valg på som fylkesordførerkandidat for Viken Høyre, har han så langt ikke svart på, ei heller om han var kjent med Haaning og de ti partifellenes utspill på forhånd.

Det var Drammens Tidende som først meldte om Høyre-toppenes snuoperasjon tirsdag kveld.

Dagsavisen Fremtiden kommer tilbake med mer.