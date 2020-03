Eldre kvinne døde av koronasmitte i Drammen

Drammen kommune opplyser at en kvinne på over 90 år, med underliggende sykdommer, er død som følge av koronaviruset. Kommunalsjef Trine Aas bekrefter at kvinnen var innlagt på isolasjonsavdelingen ved Strømsø sykehjem, altså det som er omtalt som avdeling E og tilrettelagt for koronasmittede, i noen dager.

Ordfører Monica Myrvold Berg er orientert om dødsfallet og uttrykker sin dypeste medfølelse med de pårørende.

– Jeg vil først og fremst kondolere til de pårørende for å ha mistet et kjært familiemedlem. Det er fryktelig trist at vi nå må konstatere at en innbygger i Drammen kommune som har fått påvist koronaviruset, nå er død, sier ordføreren.

Andre dødsfall i Drammen på få dager

Hun påpeker at dødsfallet er en påminnelse til oss alle om alvoret i situasjonen vi nå står oppe i, og at det er viktig at vi alle gjør det vi kan for å begrense smittespredningen.

– Vi har vært forberedt på at det kunne komme dødsfall også i Drammen som følge av koronautbruddet. Vi har sett det skje i andre norske byer og i stort omfang i andre land. Men det er like fullt veldig beklagelig når det er noen som mister livet med koronasmitte, sier hun.

Torsdag kveld døde en kvinne i 70-årene fra Asker på Drammen sykehus.