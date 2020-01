Elbiler er involvert i flere uhell enn andre biler

Tall fra danske forsikringsselskap viser at elbiler oftere er involvert i uhell enn andre typer biler. Det viser en ringerunde den danske avisa Politiken har foretatt blant de største danske forsikringsselskapene: Topdanmark, Tryg og Codan.

Ifølge Topdanmark er elbiler involvert i tjue prosent flere uhell. For Tesla er tallet hele femti prosent, med 1500 skader på Teslaer de siste to årene, skriver Politiken.

Men dødsulykker er dette ikke:

– En del av skadene kommer av uhell der bilen for eksempel kjører inn i en betongsøyle i parkerings-kjelleren eller i garasjeporten hjeme, sier Jens Røpke, sjef for produktutvikling i Topdanmark.

– Antagelig skjer det fordi elbiler akselerer hurtig, og det kan overraske føreren. Det er litt som å kjøre radiobil, tilføyer han.

Og før norske lesere gjør seg tanker om danske sjåfører eller parkeringsanlegg, så kan danskene melde at tendensen er lik i Norge: Forsikringsselskapet Codan er Teslas offisielle samarbeidspartner. Ifølge dem får femti prosent at elbileierne skader på bilen det første året de eier bilen. For andre bileiere er tallene på 25-30 prosent.

Tesla spekulerer selv i om skadene skyldes at mange av kundene deres er vant til smalere og kortere biler fra før.