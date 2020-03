– Du tenker ikke på tapte inntekter hvis bestefar dør av korona

– Dette gjør vi i solidaritet med menneskene rundt oss som ikke har like godt immunforsvar som det vi har, sier Johnsen til Dagsavisen Fremtiden torsdag formiddag.

På Facebookgruppen "Steng alle skoler og barnehager nå!" var det tydelig at Johnsen ikke var alene. Veldig mange foreldre valgte på eget initiativ å holde barna hjemme fra skoler og barnehager torsdag. For selv om myndighetene har gått ut med krav om at alle arrangement som samler over 100 mennesker må søke godkjenning hos kommunen, hadde det ikke gått ut noen sentral føring for stenging av barnehager og skoler. Kommentarene i sosiale medier levnet ingen tvil om at svært mange mener norske myndigheter har vært altfor trege med å innføre tiltak mot smittespredningen.

For tregt

Likevel valgte stadig flere byer og kommuner å stenge sine skoler og barnehager utover dagen. Oslo varslet stenging av ungdomsskoler og videregående skoler fra og med fredag, og barnehager og grunnskoler fra og med mandag.

– Jag har en datter på sju år, og det betyr at hun er for ung til å bestemme over sitt eget liv. Da er det opp til meg som forelder å ta valget for henne. Jeg gjør dette fordi jeg sitter med en opplevelse av at vi i Norge ikke handler like fort som andre land, også blir jeg stressa av å se på ekspertene - med svetteperler i panna, som forteller om spredningen av koronaviruset, forklarer Johnsen.

Datteren, som er elev på Aronsløkka skole i Drammen, ungikk dermed å møte godt over 400 andre potensielle smittekilder torsdag - og har med det litt mindre sjanse for å bringe viruset videre til noen som faktisk kan dø av smitten.

Stenger i Drammen

– Men vi har fått en tekstmelding fra skolen da, om å ta med iPaden hjem med tanke på mulig hjemmeundervisning, så det går neppe mange timer før de stenger det som er i Drammen også, kommenterer Johnsen.

Det tok ikke engang en time før NTB varslet at at regjeringen nå vil be alle skoler og barnehager om å stenge dørene. Kort tid etter kom pressemeldingen fra Drammen kommune om at også de nå stenger skolene og barnehagene. Kommunen ser på mulighetene for å holde enkelte skoler og barnehager åpne for barn av foreldre som jobber innen helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner og som ikke kan være hjemme med barna.

– Dette er en alvorlig situasjon, og det iverksettes nå tiltak som får store konsekvenser for den enkeltes hverdag. Samtidig er vi nødt til å ivareta den enkelte innbyggers helse og sikkerhet. Derfor er det nødvendig at hver og en av oss gjør det vi kan for å ikke spre smitte videre til andre, sier ordfører Monica Myrvold Berg (A).

Hun oppfordrer alle til å følge smittevernrådene som gis og følge med på både kommunens nettside og i media.

Ordføreren påpeker at det ¨nå også er viktig at alle vurderer nøye hvem de har sosial omgang med.

– I utgangspunktet vil jeg oppfordre til at man begrenser den sosiale omgangen til sine aller nærmeste og ikke utsetter seg selv eller andre for smittefare,

Helt ny situasjon

Ronny Johnsen forteller at i Rett Fram, som arrangerer positive og glade opplevelser for barn fra fattige familier, har de for lengst merket virkningene av korona-krisen.

– Siden vår drift er basert på sponsorer i næringslivet merkes det jo når omsetningen i samfunnet synker, mens utryggheten vokser. Samtidig får jeg sikkert 40 bekymrede telefoner om dagen, fra folk som bruker Rett Fram - og er redde for at arrangementer ikke blir noe av.

Johnsen er i likhet med alle andre instanser nødt til å avlyse en hel rekke evenementer framover, men har likevel fått sammen et bittelite team som skal finne på noe moro for barna som har sett fram til bursdagsfeiring.

– Begrunnelsene for at man ikke har kunnet gjøre raskere tiltak her i Norge har for en stor del handlet om kostnadene det vil medføre. Men dette er en situasjon vi aldri har vært i før, og da må vi ta våre forholdsregler - alle sammen. Jeg tenker vi kanskje får et annet forhold til ordet fellesskap når dette er over. Du tenker ikke på pengene når bestefar dør av koronaviruset vet du, sier Ronny Johnsen.

Saken oppdateres