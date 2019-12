Drømmedag for Norge i VM: 36-25 over Sør-Korea og hjelp fra alle hold

Etter en rufsete start dominerte Norge helt mot asiatene og straffet motstanderne nesten hver gang de gjorde en feil. 1-3 ble til norsk 10-5-ledelse.

Keeper Silje Solberg spilte meget godt, og framover på banen var det raskt og oppfinnsomt norsk spill i perioden da kampen snudde helt.

20-10 ved pause sier sitt. Norge var veldig gode. Sør-Korea manglet svært mye.

Sørkoreanerne skal være glad de er OL-klar som asiamester. For laget havner trolig sist i hovedrunde-puljen til Norge. Det ser nesten umulig ut at Sør-Korea (OL-mester i 1988 og 1992) skal bli en medaljekandidat i Tokyo-lekene om vel et halvt år.

Gunstig

Norge pøste på med mål, og Sør-Koreas keeperproblem ble nok en gang til de grader avdekket. Å spille med nesten åpent mål er ikke enkelt.

Andreomgangen ble en transportetappe med mer variabelt norsk spill. Kari Brattset Dale krydret den med en sjelden skru-variant ved et norsk mål.

Tidligere på dagen tapte både Tyskland og Nederland. Det var med på å styrke den norske topposisjonen i gruppen.

Norge er garantert plass i semifinalen hvis det blir et poeng mot tyskerne onsdag. Selv med tap kan det bli norsk avansement, men da kreves det at resultater i de to andre kampene går Norges vei.

Fri i morgen

Det er kampfri for Norges gruppe tirsdag. Onsdag spilles også Nederland – Sør-Korea og Serbia – Danmark. Norge kan være klar for semifinale før avkast i sin kamp.

Stillingen: 1) Norge 6 poeng, 2) Tyskland 5, 3) Nederland og Serbia 4, 5) Danmark 3, 6) Sør-Korea 1.