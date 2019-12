Drapssiktet nordmann samtykker til utlevering

Sammen med forsvareren sin, advokat John Christian Elden, satt mannen i avhør hele mandag.

– Han har ikke knyttet seg til drapet. Han har samtykket i å bli overført til Norge straks han har fått ryddet ut huset sitt i Arvika. Det er opp til politiet hvor raskt det kan skje. Videre avhør vil tas i Norge, skriver Elden i en SMS til NTB.

Har motsatt seg utlevering

Først må den svenske påtalemyndigheten fatte en beslutning om overføring, opplyser politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt sier til Drammens Tidende.

– Dette kan de gjøre uten å koble inn tingretten. Dermed ligger det an til at han blir overført til Norge, sier hun.

Tidligere har den drapssiktede mannen motsatt seg utlevering.

I familie med enken

Den døde er 74-årige Borgar Giil Andresen, har familien opplyst til VG. Han ble funnet med skader ved Loe bruk i Hokksund sentrum lille julaften.

Første juledag opplyste politiet at den foreløpige obduksjonsrapporten bekreftet at mannen var utsatt for en kriminell handling, og den drapssiktede mannen ble etterlyst av politiet. Dagen etter ble mannen pågrepet i Sverige. Den 59-årige mannen er i familie med enken etter den døde, skriver VG.

Ifølge både Drammens Tidende ble 74-åringen skutt.

