Drammenser vant europeisk bowlingturnering

Glenn Morten Pedersen fra Drammen Tigers Bowlingklubb vant tidligere i år Kongepokalen i Bowling-NM, og var følgelig kvalifisert for årets «European Champions Cup» som ble arrangert i Ankara i regi av det europiske bowlingforbundet, ETBF.

Over 30 land stilte opp i det var en konkurranse mellom de ulike landenes nasjonale mestere, og Pedersen fra Drammen viste seg som den klart beste utøveren hele turneringen sett under ett.

– Glenn Morten var litt nervøs fra start, men det slapp ganske raskt, og allerede etter 16 av 24 innledende serier var han i ledelsen. Deretter så han seg aldri tilbake, og var egentlig ikke truet i finalespillet. En stor prestasjon som vår spiller virkelig kan være stolt over, sier landslagstrener Ulf Hämnäs i en pressemelding.

Første norske seier siden 2010

Norge har vunnet mesterskapet tidligere, senest i 2010, men det er andre nasjoner som i de senere år vanligvis har kommet bedre ut i denne europiske utgaven av «Mesterens Mester» innen bowling. Turneringen har vært arrangert siden 1979.

– Det er ikke lett å vinne internasjonale mesterskap i bowling, og Norges Bowlingforbund er imponert og glade for denne seieren, som viser at vi fortsatt kan hevde oss på den internasjonale arenaen, sier generalsekretær Per Iversen og fortsetter:

– Vi har en utfordring innen rekruttering til idretten vår, men vi håper selvsagt at slike gode resultater vil gi oss økt oppmerksomhet og bedre rekrutteringsgrunnlag. Det står flere interessante mesterskap foran oss i løpet av de neste månedene, inkludert Nordisk Ungdomsmesterskap i november og EM for både damer og herrer i første halvår 2020. Våre utøvere vil arbeide hardt med tanke på fortsatt fremgang, og for å vise at norske bowlingspillere er å regne med, avslutter generalsekretær Iversen.