Per dags dato har det ikke vært noen representanter fra Drammen kommune i Viken fylkesråd. Torsdag ble Tonje Kristensen fra Arbeiderpartiet imidlertid presentert som ny fylkesråd for kultur og mangfold.

– Ja, jeg føler meg klar for Viken nå. Regional kraft er viktig, ikke minst når det kommer til kulturfeltet – og her tror jeg Viken vil gjøre det kjempebra, sier Tonje Kristensen til Dagsavisen Fremtiden.

Kristensen er 32 år gammel, og bor i dag i Drammen. Hun har lang erfaring fra AUF og Ap, og satt i forrige periode som hovedutvalgsleder for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune – hun kommer nå fra jobben som ungdomssekretær i LO – og mammapermisjon – og er klar til dyst 14. september.

Teatersjef for regionteatret Brageteatret, Nils Petter Mørland, som hadde kommet for å overvære presentasjonen av det nye fylkesrådet på Papirbredden torsdag, sa seg svært fornøyd med utnevnelsen. Han kjenner naturligvis Kristensen fra hennes tid som hovedutvalgsleder i Buskerud.

Det nye fylkesrådet i Viken. Foto: Pernille Vestengen.

Fra ni til sju poster

Fylkesrådsleder Tonje Brenna fra Jessheim er glad for at navnesøster Kristensen har takket ja til å bli del av fylkesrådet i Viken.

– Jeg tror det blir veldig bra at Drammen, som en av Vikens største byer, nå også er representert i fylkesrådet. For det er høyst forskjellige utfordringer i forskjellige deler av Viken.

Fylkesrådet i Viken består nå av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, etter at Miljøpartiet De Grønne og SV valgte å Ap gå ut av fylkesrådet 24. august.

Tonje Brenna forklarte at de har slanket fylkesrådet fra ni til sju medlemmer, siden alle monner drar i magre tider. Dette har de gjort ved å slå sammen infrastruktur og kollektivtrafikk til én portefølje – og her Blir Olav Skinnes (Sp) fra Krøderen, fylkesråd for samferdsel. Anne Beate Tvinnereim (Sp) fra Enebakk blir fylkesråd for både plan, klima og miljø.

– Koronakrisen har kostet hele samfunnet dyrt, også fylkeskommunen. Det er derfor naturlig å redusere kostnader også hos oss når resten av samfunnet må spare, sier Brenna.

Dette er fylkesrådet