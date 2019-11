24-årige Marcus Monsen fra Drammen var blant dem som ble vraket fra alpintlandslaget foran årets sesong, men alpinisten som representerer Aron skiklubb nekter å gi opp drømmen om å slå gjennom i verdenstoppen.

– Jeg har ikke noen støtte fra forbundet og det er vanskelig å få ting til å gå rundt. Vi går «all-in» en sesong, så får vi bare se om det er noe håp eller ikke, sier han til NRK.

LES OGSÅ: Begge Monsen-søsknene med i verdenscupåpningen

– Har fortsatt troen

Monsen, som denne sesongen trener med det private laget Global Racing sammen med andre utøvere uten landslagsplass, forteller at han ser for seg å bruke rundt 500.000 kroner fra egen lomme gjennom årets sesong.

– Det er penger jeg hadde tenkt å bruke på en leilighet eller å studere. Men jeg er så «keen» på å prøve å få til dette, så jeg har troen fortsatt, sier han.

Monsen fikk beskjeden om at han ikke fikk plass på landslaget tilbake i mai, men fikk seg en opptur da Kjetil Jansrud ga fra seg sin plass slik at drammenseren fikk delta i verdenscupåpningen i Sölden.

– Jeg må bare holde motet oppe og satse på at det går bra til slutt. Det er ikke så mange som sier det, men du føler at du gjør en jobb for hele Ski-Norge ved å ikke gi opp. Det er ikke bare meg, men flere andre som er gode nok, og hvis jeg får det til, får de det til. Jeg føler at jeg har støtten fra hele gjengen, forteller han til statskanalen.

LES OGSÅ: Disse innleder alpintsesongen for Norge

Følte seg mislykket

Søsteren Marte og bysbarn Lucas Braathen deltok også under verdenscupåpningen i oktober, men er begge flere år yngre enn Marcus som innrømmer at han tok vrakingen tungt.

– Det var svart i to måneder. Jeg begynte å tenke: «Hva faen er det du styrer med? Har du brukt hele livet ditt på dette, og så får du det ikke til?», sier Monsen som erkjenner at han følte seg mislykket.

Verdenscupen fortsetter i Levi i Finland helgen 23. og 24 november med slalom.

– Det er ikke optimalt. Det er skiforbundet som må rydde opp i økonomien, og det er ikke noe fett. Det er knallhardt, men det er nå en gang sånn. Det er ikke noe vi får gjort noe med. Men jeg krysser fingrene for han, sier Kjetil Jansrud til NRK.

LES OGSÅ: Sensasjonell sjetteplass til Hokksund-alpinist