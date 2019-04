– Hvordan i all verden skal vi kunne stole på Høyre? spør toppkandandidat for Drammen Venstre, Anders Wengen.

Han er svært misfornøyd med at Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning sammen med ni av Høyres toppkandidater i kommunevalget har gått ut og sagt at de vil skrote Buskerudbypakke 2 og bomring i Drammen.

Han synes Haaning har oppført seg svært dårlig mot partikollegene Tore Opdal Hansen (ordfører), Tove Paule (gruppeleder) og partiveteranen Johan Baumann.

JOHAN BAUMANN (H): – Et samvittighetsspørsmål

– Det er helt utrolig at han kan behandle dem på en sånn måte, sier Wengen, med henvisning til at Haaning og de ni andre listetoppene ikke varslet de tre på forhånd om at de ville gå ut med en pressemelding om å skrote bypakka.

– Det viser at det var viktigere for dem å posisjonere seg fram mot valget enn å behandle partikolleger på en skikkelig måte. Hvis vi havner i forhandlinger nå og Høyre gir seg, vet jeg nå at Høyre bryter avtalen hvis de finner det opportunt, sier Wengen.

Wengen og Venstre er 100 prosent for Buskerudbypakke 2, selv om Venstre i utgangspunktet ønsket en litt mindre pakke enn den Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om i Drammen. Han mener Haaning nå må gå ut å klargjøre tydelig hva slags alternativ til bypakka han egentlig ser for seg, og konstaterer at hemmeligholdet om hva som skal bli den alternative løsningen er svært problematisk.

– Høyre-folk sier at dette løser seg fordi Haaning har sagt at «vi finner en løsning», sier han.

– Betyr dette at det spøker for et borgerlig samarbeid i Drammen etter valget?

– Det spøker veldig for borgerlig samarbeid, konstaterer Wengen.

