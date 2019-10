Drammen fikk finsk motstand i Europacupen

Kristian Kjellings menn slo Mahsul fra Aserbajdsjan med 74-38 sammenlagt over to kamper for å kvalifisere seg til tredje runde av Challenge Cup.

Der venter finske Dicken fra Helsinki, som på sin side slo Livingstone fra Skottland med 82-33 over to kamper.

Drammen starter med hjemmekamp den 16. eller 17. november, mens returkampen i Helsinki blir spilt 23. eller 24. november.

DT skriver at Drammenshallen er opptatt den helgen det europeiske håndballforbundet har satt opp Drammens hjemmekamp, og at Kristian Kjellings menn trolig blir nødt til å bruke sin Reilstad Arena som hjemmebane.

LES OGSÅ: Målfest for Drammen i Challenge Cup