NM-trekningen ble foretatt i Norges Håndballforbunds lokaler på Ullevaal sent torsdag ettermiddag, ledet av kommersiell sjef i NHF, Jan-Erik Aalbu. Hein Barthold fra Norsk Topphåndball trakk kulene opp av bollen.

Semifinalistene i NM forrige sesong og de fire beste lagene i eliteserien forrige sesong var seedet i trekningen og kunne ikke møte hverandre.

For Kristian Kjelling og hans mannskap blir det en tur til Lillehammer, for å møte Lillehammer og Faaberg (LFH09). Det gjorde Drammen også i fjor, og den gang ble det en komfortabel 31-16-seier for DHK.

Kampen spilles onsdag 25. september.