Dette er regjeringens nye koronatiltak

Oversikt over alle koronatiltakene finner du nederst i saken

Regjeringen holdt pressekonferanse om koronaråd onsdag.

Der strammet Erna Solberg inn på reiserådene og kunne fortelle at det er fem nye røde land på listen. Dette gjelder også flere områder i Danmark og Sverige.

I Sverige gjelder dette Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna. I Danmark gjelder det Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland. Alle regionene har passert smittetilfeller på 20 per 100.000 innbyggere de to siste ukene, skriver NTB.

Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen er nå røde land. I tillegg blir alle grønne land gule, og alle unødvendige reiser til utlandet bør altså unngås.

Karanteneplikten for innreise fra disse landene inntreffer midnatt natt til lørdag.

– Heretter opererer vi med gule og røde land, sier Erna Solberg.

– Vi advarer mot å reise utenlands nå, la hun til.

– Akkurat nå er det best å holde seg her i Norge, sa Solberg videre.

Dugnad

Solberg sier nordmenn må gjenfinne dugnadsånden, ettersom koronaepidemien i Norge nå er ved et vippepunkt, skriver NTB.

– De siste ukene har smitten økt igjen. Bare hvis vi jobber sammen, kan vi kontrollere smitten. Vi vil ikke tilbake dit vi var i mars og april, og da må alle gjenfinne dugnadsånden i den tiden vi er inne i, sa hun på onsdagens pressekonferanse.

– Akkurat nå står vi ved et vippepunkt, fortsatte hun og pekte på økende smittetall og på lokale utbrudd, som i Indre Østfold.

Solberg påpeker at om man ønsker å beholde den friheten som nordmenn sammen har vunnet tilbake siden mars, teller innsatsen til hver enkelt, skriver NTB.

– For at den gradvise gjenåpningen skal gå bra må vi alle følge smittevernseglene, manet Solberg på pressekonferansen.

Økning i smitte

Det har vært en økning i tallet på meldte smittetilfeller de siste tre ukene. Den siste uka var det 357 nye smittetilfeller, som er en solid økning fra uka før, skriver NTB.

I uke 32 ble det meldt om 158 flere smittetilfeller enn i uka før. I uke 31 var det meldt om 199 smittetilfeller.

I ukerapporten for uke 32 skriver Folkehelseinstituttet at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen, og at smitte foregår i hovedsak rundt kjente smittede i forbindelse med lokale utbrudd og reiseaktivitet.

Blant landets regioner er det Oslo som har det høyeste antallet smittede per 100.000 innbyggere, med et smittetall på 24,2 per 100.000 innbyggere.

I forrige uke var ett dødsfall assosiert med covid-19. Så langt har epidemien medvirket til 256 dødsfall i Norge. Gjennomsnittsalderen er 82 år. Det er anslått at 95 prosent av alle med påvist smitte er friskmeldte.

Cruisetrafikk

Regjeringen forlenger innstramminger for cruisetrafikken med en uke, melder NTB.

Innstrammingene for cruisetrafikken forlenges med én uke. Skip med flere enn 100 personer om bord får ikke gå i land i norske havner eller på Svalbard.

Tiltakene ble først innført 3. august og skulle gjelde i 14 dager, men regjeringen mener altså det er behov for å beholde dem i ytterligere én uke.

– Vi gjør dette mens vi undersøker hva som sviktet under smitteutbruddet på Hurtigruten, og hva som bør gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen, påpeker næringsminister Iselin Nybø (V).

Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk, ikke båter i rute, det vil si ferger mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten, sier Nybø.

Koronateststasjoner

De som kommer til Norge fra gule og røde land, får tilbud om å teste seg gratis. Det etableres testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner, melder NTB.

– Staten dekker kostnadene knyttet til etablering og drift av disse testsentrene, fastslår helseminister Bent Høie.

All helsehjelp i Norge er som hovedregel basert på frivillighet. Testing ved ankomst vil dermed være frivillig.

Sporing

En ny nasjonal enhet for smitteoppsporing skal bistå kommunene i smittebegrensningsarbeidet.

– De skal støtte kommunene ved utbrudd, håndtere smitteoppsporing av utenlandske statsborgere og utføre smittesporing på tvers av kommuner, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Det nasjonale teamet skal styrke smitteoppsporingsenheten ved Folkehelseinstituttet, sa statsministeren.

Dette er koronatiltakene regjeringen la fram

* Reiserådet der Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, forlenges fra 20. august til 1. oktober.

* Ingen land kalles lenger «grønne» i regjeringens reiseråd. Alle land som til nå har vært grønne, blir «gule». Det blir ikke karanteneplikt for gule land.

* Disse landene blir røde på smittekartet: Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen. Reisende herfra omfattes av karantenekrav fra natt til lørdag. Rødt blir også Færøyene og Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland i Danmark, samt de svenske regionene Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna.

* Det skal etableres teststasjoner på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge. Det anslås at det bør opprettes 14 slike i første omgang. Testing er gratis og frivillig.

* Karantenereglene endres. Karanteneplikten gjelder alle som har hatt nærkontakt med en smittet person – ikke bare husstandsmedlemmer.

* Det etableres et nasjonalt smittesporingsteam som skal bistå kommunene ved store utbrudd, bidra til å håndtere smitteoppsporing av utenlandske statsborgere og koordinere smittesporing på tvers av kommuner og fylker, samt på fly og skip.

* Indre grensekontroll videreføres i ytterligere 60 dager fra 14. august.

* Innstrammingen for cruisetrafikken forlenges med én uke. Skip med mer enn 100 personer om bord får ikke gå til land i norske havner eller på Svalbard. (NTB)