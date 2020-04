Sunniva Ferradas butikk Retropiken er et kjent innslag av handelsstanden i Drammen, men i likhet med flere selvstendige, mindre butikker sliter hun med å få dekket de faste utgiftene etter at korona-pandemien gjorde sitt inntog. Siden hun har opprettholdt noe drift, og ikke var blant dem som ble pålagt å stenge, ville hun bare kunnet fått kompensasjon for 80 prosent av utgiftene tilsvarende den prosentmessige nedgangen i omsetning, minus en egenandel på 10.000 kroner. Siden sluttsummen ble på under 5.000 - etter dette regnestykket - får hun ingenting.