På en pressekonferanse fredag kunne Nav-lederen fortelle om en alarmerende vekst i antall permitteringer i Drammen. På to uker har det lokale Nav-kontoret fått 5.600 nye brukere, og status er 6.030 ledige, eller 11,6 prosent.

Bildet i Drammen er det samme som Frisch-senteret har avdekket i en ny analyse: Det er klart større risiko for at folk som fra før lever i lavinntekt og familier med barn rammes, når kvinner, innvandrere og lavtutdannede er overrepresentert.

– Det er også en eksplosiv økning blant de under 30 år. Det vi ikke vet, men ser på med bekymring på, er om disse har grunnlag for å få dagpenger, sier Katrine Christiansen til Dagsavisen Fremtiden.

Hun er også bekymret for hvordan påvirkningen vil bli på lengre sikt for familiene de allerede har kontakt med og kjenner utfordringene til.

– Mange av foreldrene til barn som vokser opp i lavinntekt befinner seg i randsonen av arbeidsmarkedet. De er det første som går ut av jobb, og har også kunnet komme greit inn igjen. Det vi nå ser er at dette kan føre til at behovet for ufaglærte blir mindre. Bedrifter er kreative og finner andre løsninger, som kan bli værende også etter krisen, sier Nav-sjefen.

Regner ikke mot hus og bil

Hva gjør dere for å sikre at barn og unge i Drammen ikke får det verre, om foreldrene kommer i en skvis?

–Ta kontakt på telefonen direkte til oss. Ringer man våre saksbehandlere lokalt får man direkte veileder som kan foreta vurderingene og gir øyeblikkelig hjelp.

Det er mange som tidligere har påpekt at nye behov raskt avregnes mot ytelser familier allerede har, slik at hjelpen ikke nødvendigvis kommer fram?

– Det er hverfall tiden nå for å være god i vurderingene. Det er ikke nå vi ber folk selge hus og bil. Kanskje er bilen avgjørende for at man kommer seg ut overhodet, og det kan være dyrere å leie en å eie, om det er for en periode. Føringen er jo at vi skal gjøre en behovsprøving, men det skal ligge individuell vurdering til grunn, sier Christiansen.

Venter på økning

Litt overraskende har det så langt ikke ført til noen bølge av henvendelser om akutthjelp i Drammen, kunne Nav-sjefen opplyse fredag. Og tendensen er den samme i hele regionen: I Vest-Viken er det bare Bærum som rapporterer om økt pågang.

– Vi har tenkt at det vil føre til økning i søkere til sosialhjelp. Det har vi foreløpig ikke sett, sier Christiansen, som har satt opp ekstra direktetelefonlinjer lokalt for at folk i en fortvilet situasjon skal slippe å havne i køene til Nav sentralt, som har ligget på mer enn én time ventetid den siste tiden.

Hittil har Drammen dessuten vært på lista over Nav-kontorer som ikke kan behandle søknader om dagpenger digitalt, og har hatt papirskjemaer stående utenfor det stengte mottakssenteret som søkere må oppsøke fysisk. Dette blir historie i løpet av påsken: Da vil også søkere her få en fullstendig digital søkeprosess.

Utenfor Nav Drammen har køen av mennesker som kommer for å hente, fylle ut og levere fysiske skjemaer vært jevn det meste av døgnet de siste ukene. Foto: Katrine Strøm

– Nå får vi endelig en digital løsning på plass, og vi er lovet at den er på plass i løpet av de neste to ukene. Det er altså noe positivt i denne krisen, nemlig at det påskynder digitaliseringen vi har jobbet med i mange år, sier Christiansen.

Kurs ut, chat inn

Så langt har ikke Nav-sjefen behøvd å be om ekstra ressurser for å holde tritt med behovet for bistand.

– Vi er i den situasjonen at vi er veldig ajour. Det skyldes blant annet at vi har innstilt annen aktivitet, for eksempel har vi lagt ned all kursvirksomhet, og alle driver nå saksbehandling og svarer på telefoner med råd og veiledning.

Christiansen tror det bare er et tidsspørsmål før de vil få mer å gjøre.

– Vi tror en del sitter på gjerdet og venter.

Fra mandag innføres også chat for lokale tjenester over hele landet, som hittil bare har vært tilgjengelig i veiledning for statlige ytelser.

Christiansen kan ikke få fullrost staben sin for måten de jobber og holder motivasjonen oppe på.

– Jeg ser en dugnadsånd jeg aldri har sett før. Folk har snudd seg på hælen og jobber på en helt annen måte – vi jobber mer på tvers og bistår hverandre. Det er en kjempestor kompetansedeling som pågår, sier hun.