Denne gjengen mener de vet hva som vil trekke flere turister til Drammen

I sommer skrev Dagsavisen Fremtiden at nær hver tredje turist har forsvunnet fra Drammen. Samtidig fikk Tom Søgård i Byen Vår Drammen avslag på søknad om midler til å markedsføre Drammen.

Drammen guideforening, som er tilsluttet Norges guideforbund, mener de kan bidra til å gjøre turismen i Drammen mer attraktiv, men da må de ha støtte fra kommunen.

Leder av foreningen, Reidun Reinsve, som selv har vært guide siden 2002, forteller at de har seks aktive,spesialutdannede guider som kan vise frem byen til alle som vil ha mer informasjon om Drammen.

– Vi har tidligere hatt åpne, guidede turer med båten MS Drammen i juli og under Elvefestivalen, og da har vi fått støtte fra kommunen. I tillegg har vi fått støtte fra kommunen til å organisere turer for eldre – både hjemmeboende og fra bo- og servicesentre, men utover det klarer vi oss selv, sier Reinsve.

Trenger støtte for å arrangere kurs

Ifølge Reinsve henvendte Drammen guideforening seg til hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet i februar med ønske om en dialog rundt turismen i Drammen og muligheter for mer støtte til foreningen, men henvendelsen er enda ikke besvart.

Reinsve forteller at Drammen guideforening lenge har ønsket å styrke arbeidet sitt ved å arrangere kurs for å få inn nye guider. Dette nøler foreningen derimot å sette i gang med.

– For det første så blir det dyrt for både oss og kursdeltakerne. Vi må eventuelt ha leid lokaler for å holde et slikt kurs, og deltakerne hadde måttet betale for både kurset og litteratur selv. For det andre er interessen for turisme i byen veldig laber, sier Reinsve og legger til:

– Vi trenger flere- og yngre guider. Vi som i dag er guider er nesten alle over sytti år, og vi blir ikke yngre, vi heller.

Ønsker turistbuss til Spiralen

I tillegg til mer støtte fra kommunen, etterlyser Reinsve og Drammen Guideforening både bedre markedsføring av turistmulighetene i Drammen, og bedre utnyttelse av byens turistattraksjoner.

– Det vi hadde ønsket oss aller mest, er et turistbuss-tilbud opp til Spiralen. Jeg vet det ikke er mulig med vanlige busser da de blir for høye for tunnelen, men hvis det hadde vært mulig å bruke en mindre buss som kunne kjørt folk opp og ned i helgene – det er jo ikke alle som har mulighet til å kjøre- eller gå opp dit, sier Reinsve.

– Alle må gå sammen

Drammen Guideforening startet opp for 25 år siden, og har ifølge Reinsve svært gode kunnskaper om både Drammens historie og attraksjoner. Foreningen legger opp noen av rutene sine selv, mens andre blir lagt opp etter hva kundene ønsker å lære om og se i Drammen. For å kunne bidra mer til å øke turisme-pågangen i Drammen, ønsker de også at kommunen skal inkludere foreningen i å utbedre turistinformasjon.

– Drammenserne har all grunn til å svære stolte av byen sin slik den fremstår i dag. Men hvis vi skal kunne nå alle som har hørt at «det har blitt så fint i Drammen», så må alle gode krefter gå sammen og engasjere seg, sier Reinsve.

– Vil ta opp dialogen

Leder i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune, Mads Hilden, forteller at han nylig har blitt oppmerksom på henvendelsen fra Drammen guideforening, som ble sendt i februar.

– Det som skjedde, var at den henvendelsen kom rett før koronatiltakene ble satt i gang. Nå har vi begynt å nøste opp i alle henvendelser, og vi kommer til å ta opp dialogen med Drammen guideforening, opplyser Hilden.

Hilden mener også at Drammen guideforening er vesentlige når det kommer til lokalkunnskap om Drammen, og at det er viktig at kunnskapen deres blir videreført.

– Dette med et generasjonsskifte i foreningen blir en spennende problemstilling å se på, sier Hilden, som ikke kan si noe om hvorvidt foreningen vil få mer støtte av kommunen før hovedutvalget har sett nærmere på saken.