Kvinnen ble ifølge Drammens Tidende meldt savnet fra Drammen i 2017.

Saknetavsnittet i Oslo politidistrikt og familien har brukt store ressurser på å finne henne.

Dødsårsaken er ikke sikkert fastslått. Det er per nå ikke opplysninger i saken som tilsier at døden skyldes en kriminell handling.

– En person er imidlertid fortsatt mistenkt for å ha fraktet og plassert henne på funnstedet, skriver politiet, ifølge VG.

I pressemeldingen fra politiet opplyses det at familien ber om ro og ønsker ikke å bli kontaktet av media.

– Familien til Jeanette Wig Steen har hele tiden vært åpen om hennes livssituasjon og at hun har vært savnet. De er lettet over at hun er funnet, og takknemlig for jobben som er gjort, heter det i en uttalelse politiet gjengir på vegne av dem.