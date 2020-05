Av Anders Røren

Da jeg stabbet rundt på Frydenhaug og fikk mine første skrubbsår på slutten av 70-tallet, var jeg ennå lykkelig uvitende om både sushi og prosentregning. Begge deler er jo ting som senere skulle vise seg å bringe mye glede inn i livet mitt.

På den tiden var det ganske uvanlig å gå i barnehage, så de fleste barn møtte den store verden ganske brutalt rundt skolestart, og jeg husker fortsatt overraskelsen min over at noe av det første som skulle læres var følgende; matematikk er vanskelig, og fisk er vondt. Det første var en uuttalt leksjon, formidlet av lærerstabens holdninger på Brandengen skole, og det andre mer en kulturell greie blant medelevene.

Heldigvis hadde mine foreldre lært meg at egne erfaringer og kunnskap som regel ville være til å stole på, og at jeg derfor ikke trengte å ta alt som kom fra medelever, eller lærere for den sakens skyld, for god fisk. Så mens andre begynte å grue seg til mattetimene og fiskemiddag hos farmor, fortsatte jeg å spise god fisk, og å legge grunnlaget for senere positive regneopplevelser i mattetimene.

Jeg tror at der hvor flest faller av lasset i mattetimene er når man begynner med prosentregning. Det er kanskje ikke så rart, fordi prosentregning er ikke helt intuitivt for de fleste. Dette avsløres til stadighet i media, blant reality-deltakere og influensere. Litt mer overraskende er det at tilsvarende manglende kunnskaper ofte også kan sees fra både politikere og ansatte i vinmonopolet, yrker som man tross alt kan si lever av prosentene.

For hva betyr egentlig disse forholdstallene? Hva vil det egentlig si at man er 110% sikker på at spillerne skal gi 110% på neste Godsetkamp? For deg som er usikker, her kommer et forsøk på en forklaring, ikke på selve utregningene, men hva de forskjellige prosent-tallene betyr.

0% - Noen vil påstå at dette ikke er noe å snakke om. De har helt rett. Det er ingenting. Kall det gjerne null og niks. Det er ca. så mye den jevne drammenser bryr seg om Lillestrøm.

1% er også som regel veldig lite, men dog litt mer enn ingenting. Det er allikevel lett å bli lurt. Hvis man, for eksempel, sløser bort 1% av oljefondet, så er det ca. ett hundre milliarder (100 000 000 000) kroner. Det er nok mange som ikke vil kalle det så veldig lite. Dette er en god leksjon i at vi her snakker om forholdstall, og at en liten del av mye, også kan være ganske mye.

4,7% er sperregrensen i Norge. Over denne prosenten er du nemlig nødt til å gå på vinmonopolet.

10% er det nordmenn flest mener er en fornuftig årlig lønnsøkning. Vi har jo tross alt jobbet hardt det siste året for å holde verdiskapningen i landet oppe, ved å kommentere på alt vi er uenige i på debattfora på nettet.

20% av denne teksten (minst) er nok litt fordomsfull og politisk ukorrekt, men den er likevel såpass useriøst ment at det forhåpentligvis passerer hos de fleste.

25% tipper jeg er andelen av prosenttall som blir kastet ut i alle mulige sammenhenger, hvor man egentlig ikke har peiling, men ender opp med å bare tippe.

30% er det elektronikkselskapene og sportsbutikkene legger på prisen rett før de legger ut varer på tilbud med 30% rabatt. Dermed tror du at du har fått et kjempetilbud, mens prisen reelt sett bare er redusert med 9%, som jo er litt mindre enn 10%. For en forklaring på 10%, se over.

36,9% var altfor dårlig for Torbjørn Jagland, men en våt drøm for Jonas Gahr Støre.

40% er det nivået batteriet på telefonen kan komme ned til før en så smått begynner å kjenne på angsten.

50% er kanskje den verdien folk flest kjenner og har et forhold til. Det er halvparten. For eksempel må man, hvis man skal vinne flertall ved et valg, ha mer enn 50% av stemmene. Dette vet de aller fleste, bortsett fra ca. 330 millioner amerikanere.

60% av nordmenn har et forhold til bruken av uttrykket "i forhold til" som er forholdsvis feil. Dette er et forhold med norsk språkutvikling som mange av oss har forholdsmessig vanskelig å forholde oss til.

70% er ca. det antall øl du sier til kona at du drakk da du var ute i Drammen med gutta i går, i forhold til det du egentlig drakk.

75% er det samme som tre-kvart. Det er faktisk også det samme som seks åttedeler, altså seks biter av hele Grandiosaen. Har du først spist så mye, er det meningsløst å ikke spise opp de to siste.

80% er prisen på det kona di kjøpte på salg her om dagen. Selve kroneverdien er helt uinteressant.

85% er sannsynligheten for at bilen foran deg i venstre felt mellom IKEA og Drammen, og som ligger og skrubber i 5 km/t under fartsgrensen, enda veien er nesten helt fri for trafikk, er kjørt av en kvinne.

90% er sannsynligheten for at bilen bak deg i venstrefeltet i rushtrafikken på vei over Liertoppen, som ligger 78 cm bak støtfangeren din, blunker med lysene og vil forbi, enda det er tett trafikk foran i begge felt, er en BMW, Audi eller Tesla, og er kjørt av en mann.

99% sikker, er noe man sier når man ljuger og vil uttrykke at man er helt sikker, men faktisk er ganske usikker, og ønsker å reservere seg mot å bli tatt i løgn. Er man ekstra usikker, begynner man gjerne å si "komma ni, ni, ni…" etter 99-tallet. Antall niere etter komma er proporsjonal med den egentlige usikkerheten.

100% er tvers igjennom absolutt fullt og helt alt. Eller som Mariah Carey så fint sang det i 2010: “I'm a believer, not just a dreamer. I'm givin’ everything I got. I'm a go getter. 100 Percenter”. Dette forklarer jo begrepet 100%.

110% er det idrettsutøvere sier når de mener 100%, spesielt når de snakker om egen innsats.

1000% er det Paradise Hotell-deltakere sier når de mener 110%. Tilfeldigvis er dette også andelen av disse deltakerne som ikke kan noe om prosentregning.

OK, det kan være du fortsatt ikke synes dagens tema er verdens mest spennende. Men la oss være enige om én ting: Prosentregning er iallfall bedre enn promillekjøring.