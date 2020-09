Av: Ole Petter Diseth, spaltist

Enkelte ganger holder det å være noens ex, for å oppnå resirkuleringsstatus. Avdanket idrettshelt eller middelaldrende trønder-rocker, er tilsvarende sterke kandidater. For ikke å glemme barmfagre, tidligere revyartister. Unge mennesker med spisskompetanse på å vise frem bilder og videoer av seg selv, kommer også langt frem i køen. Garantert resirkuleringsstatus, bortsett fra deg som er tidligere syklist med etternavn som begynner på Lau og slutter på ritzen, oppnås imidlertid først i det øyeblikket du får ja på Reality Program-søknaden.

Hvilket program du søker er uvesentlig, får du først ja er du snart med i alle.

I 1984-boka «Amusing ourselves to death», forteller den amerikanske medieviteren og forfatteren Neil Postman om en amerikansk befolkning hektet på grunn, medie-drevet underholdning. 26 år senere har norske tv-kanaler for lengst gjort det til en livsoppgave å holde liv i uvesenet.

Altså at kanalene ringer en kjendis hver gang de har et nytt programkonsept på hjertet.

Fenomenet praktiseres etter klippekortmetoden. Er du først innenfor i dette privilegerte og helt egne økosystemet, forblir du innenfor. For hør bare, hva en rask grovsummering av et knippe vilkårlige kandidater i målgruppen viser:

Motorcross-kjører Pål Anders Ullevålseter har vært med i 71 grader nord, Skal vi danse, 4-stjerners middag, Barnevakten og På tur med Dag Otto.

Klesdesigner Fam Irvoll har vært med i alt fra Skal vi danse, 4-stjerners middag, Masterchef og Kakekrigen, til Norges styggeste rom.

Jan Thomas kan skryte av Skal vi danse, 4-stjerners reise, Fra Hollywood til Parkveien, Senkveld- duellen og nå senest også «Jan Thomas pusser opp».

Solbergelving og SIF-patriot Håvard Lilleheie har deltatt i alt fra Skal vi danse til 4-stjerners middag og Kompani Lauritzen, samt i tillegg vært programleder i en rekke realityserier.

Helt øverst i den uhøytidelige kåringen troner Linn Meister, med sitt tosifrete antall Realityserie-opptredener.

At brorparten av de nevnte produksjonene opererer med innholdskonsept som får popgruppa Boney Ms sangtekster til å fremstå som direkte meningsfulle, skal jeg la ligge i denne omgang. Heller vil jeg grave litt i hva som egentlig skal til for å kunne kalle seg en – kjendis.

Et raskt søk i Drammens største mediehus sine nettsider gir en pekepinn på hvor lista ligger.

Underforstått at den som måtte ha en ganske god fotballkarriere som midtstopper i en lokal fotballklubb på samvittigheten, stiller sterkt. Kommende senterledere på bydelskjøpesentre, kan også begynne å glede seg. Dog forutsatt at begge kandidater vet å forene sine to karrierer – på hjemmebane.

Ovennevnte er iallfall kvalifikasjonene som skal til, for i nevnte avis konsekvent å bli omtalt som «kjendisparet». Også kjent som tidligere fotballspiller Alexander Aass og Gulskogen senters leder Elisabeth Lohk.

Husker du «pausefiskene», de NRK pleide å sende mellom tv-programmene?

I dagens kjendisoverbefolkede norske medieverden, det hender jeg tar meg i å savne dem. Pausene, altså. Sagt på en annen måte, kanskje på tide å vurdere Skal vi stanse, fremfor danse. Og Stjernekamp må for min del gjerne snart gå over i fjernekamp. Det er uansett knapt andre enn de ti sesong 9-kandidatenes nærmeste familie som kjenner diskografien til de som står på scenen. For ikke å snakke om Hver gang vi møtes – må vi egentlig det?

Jakten på ærligheten derimot, ville være en programnyvinning jeg kunne tenkes støtte.

Bare ikke før Dag Otto Lauritzen har gått av med pensjon.