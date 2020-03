Gratulerer med dagen, Bizzy!

Av Cecilie Agnalt, leder for kulturkomiteen i Viken fylkeskommune

Det er to år siden Buskerud Fylkeskommune valgte å satse på ungdomskultur ved å lansere eventappen Bizzy, og for en suksess det har vært så langt!

I den politiske plattformen for Viken står det: «Videreutvkla rabattordningar for unge, som Bizzy i Buskerud». Vi ønsker å satse videre på suksesshistorien ved å utvikle appen til å gjelde for alle 133.000 ungdommene i fylket.

I Bizzy får ungdom kjennskap til et bredt kulturtilbud, og muligheten til å delta på ulike eventer til rabattert pris. Er du som ungdom interessert i sport, film, musikk, litteratur, teater – liker du å tegne eller å game – har Bizzy et event for deg. Det skal være små og intime eventer, og store eventer – og man skal kunne delta med vennegjengen, eller alene. Bizzy er med sitt formål forankret i Kulturloven som legger vekt på at alle skal ha tilgang til å oppleve, utøve, ytre seg og øke kompetansen innenfor et bredt sett av kulturuttrykk.

Før Bizzy ble lansert hadde vi ikke tall som sa noe om kulturbruken til ungdommer i Buskerudregionen, men etter to år i drift dannes grunnlaget for å se utviklingen av bruken. I 2019 var det dobbelt så mange eventer tilgjengelig i appen, og tallene viser en stadig økning av bruk blant ungdommer. Det er verdt å feire.

Samarbeidet mellom Åssiden videregående skole og Viken Fylkeskommune er svært viktig i arbeidet med markedsføringen, og BizzyCrew gjør en formidabel jobb!

Dette samarbeidet er den beste formidlingen av Bizzy: fra ungdom – til ungdom.